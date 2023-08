EMPREENDEDORISMOFeira da Mulher Empreendedora alusiva ao Agosto Lilás será no próximo final de semana

Programação promove a campanha de enfrentamento à violência doméstica contra mulheres

O Departamento de Políticas Públicas para Mulheres (DPPM) de Porto Velho, dando início às ações da campanha Agosto Lilás, realiza o projeto Feira da Mulher Empreendedora em parceria com o projeto Salão de Artes da Primeira Igreja Batista de Rondônia, no próximo final de semana, 4 e 5 de agosto, das 16 às 21 horas. O evento será realizado no IG Shopping, na av. Amazonas, 8338, bairro Tiradentes.

O Agosto Lilás é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Ela surgiu com o objetivo de divulgar a Lei Maria da Penha, que faz aniversário exatamente no mesmo mês.

PROJETO SALÃO DE ARTES

A Prefeitura de Porto Velho, através do Departamento de Políticas Públicas para Mulheres (DPPM), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), em parceria com o IG Shopping, promove a oportunidade para realização do projeto da Primeira Igreja Batista de Rondônia – Salão de Artes, em conjunto com a Feira da Mulher Empreendedora. O projeto Salão de Artes foi idealizado inicialmente pelo pastor Shirleyton, pastor emérito da Igreja, desde o ano de 2012.

“A princípio seria para alcançar as mulheres da comunidade, envolvendo a União Feminina nessa evangelização, e com o tempo o grupo foi crescendo, sendo hoje um momento de fortalecimento de laços de amizades, onde as mulheres compartilham suas necessidades e ajuda mútua”, disse.

“A igreja mantém essa porta aberta durante todo esse tempo. Quando iniciamos, convidávamos professoras para ministrarem os cursos. Hoje, muitas de nós, alunas, repassamos o aprendizado e as técnicas para as outras, trocando conhecimento e nos estimulando mutuamente”, diz Ludy Meiry Johnson de Macedo, da União Feminina Missionária e coordenadora do projeto.

“Todas são bem-vindas. Mesmo as que não querem fazer nada, por algum motivo, participam só pela boa conversa com as amigas. E a cada dia é uma experiência maravilhosa”, completou a coordenadora do projeto.

“Considerando a temática e o objetivo do projeto Salão de Artes, o Departamento de Políticas Públicas para Mulheres abraçou a causa, uma vez que trabalhamos com a aplicabilidade das políticas de garantias e direitos das mulheres, no empoderamento da mulher, fomentando o rendimento familiar e melhorando a qualidade de vida do público feminino em geral. Contamos com a presença da população para prestigiar mais uma edição da Feira, apoiando esse serviço de incentivo e apoio ao empreendedorismo feminino no município de Porto Velho”, disse a diretora do DPPM, Gina de Brito.

