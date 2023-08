EMPREENDEDORISMOGiro Empreendedor segue na Feira Nações e Arte até o próximo dia 31

Expositores do Giro Empreendedor participam do evento com a comercialização de seus produtos

Vai até o dia 31 de agosto a Feira Nações e Arte 2023, no Porto Velho Shopping, onde 64 expositores do Giro Empreendedor se revezam semanalmente participando do evento, expondo seus produtos e fomentando a economia solidária.

O projeto Giro Empreendedor, criado e coordenado pela Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), tem por objetivo fortalecer e valorizar os pequenos empreendedores da capital, dando o suporte gratuito com a organização de feiras e a estrutura de barracas para os cadastrados no projeto.

A Feira Nações e Arte 2023 acontece praça de eventos do Porto Velho Shopping, de segunda-feira a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 22h. A visitação é gratuita.

Os pequenos empreendedores que fazem parte do Giro Empreendedor, estão expondo e comercializando os seus produtos na feira, com a diversidade de artesanatos, salgados e doces, entre uma gama de outros de produtos.

O evento é uma vitrine importante e também expõe produtos de outros países como Estados Unidos, Senegal, Marrocos, Itália, Portugal, Índia e Paquistão.

Para participar do Giro Empreendedor é preciso estar cadastrado no Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico da Semdestur. Para mais informações, os interessados devem ligar no número (69) 98473-8216, das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.

Texto: Rando Silva

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO