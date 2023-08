EMPREENDEDORISMORodada de Crédito 2023 apresenta oportunidades de crescimento a empreendedores locais

Com os bonecos Semtranzinho’ e ‘Semtranzinha’ as crianças aprendem brincando as lições de um trânsito mais seguro

Esbanjando muita alegria e acompanhados dos bonecos ‘Semtranzinho’ e ‘Semtranzinha’, agentes da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), continuam ensinando lições preciosas de educação para o trânsito nas escolas públicas e particulares de Porto Velho.

Palestras lúdicas, brincadeiras e distribuição de cartilhas fazem parte do projeto “Criança de hoje, condutor de amanhã” e deixam o ambiente ainda mais animado e propício para que as crianças e adolescentes aprendam as lições e ajudem na conscientização dos adultos sobre como se comportar no trânsito.

Na quarta-feira (23), a ação aconteceu pela manhã e à tarde na Escola Santa Marcelina, à rua Belém, bairro Meu Pedacinho de Chão, onde contou com a participação de 800 alunos.

“É a continuidade das nossas ações. Focamos mais na parte de travessia segura de pedestres. As ruas do bairro são muito estreitas, há uma grande movimentação de veículos e o local não foi planejado para escola, daí a necessidade de passarmos essas orientações, priorizando a segurança dos alunos e da comunidade em geral”, disse o gerente da Divisão de Treinamento e Educação para o Trânsito, Joelmir Silva.

Condutores de veículos também receberam orientações. Os agentes constataram que muitos deles, sendo os próprios pais de alunos, param em fila dupla para aguardar as crianças, ficam no celular e causam congestionamentos. Ele pede que os condutores sejam mais conscientes.

MULTIPLICADORES

“Nossa ideia é formar multiplicadores para que passem essas informações aos pais e levem essa nova consciência de um novo modelo de travessia de faixas, mais seguro, onde o aluno é visto pelo condutor e este também se torna mais consciente da necessidade de respeitar a faixa de pedestres”, completou.

No total, cerca de 15 mil alunos são atendidos mensalmente pela equipe da Semtran. Os agentes trabalham de segunda a sexta, de manhã e à tarde. Além das escolas municipais, que são prioridade, os agentes realizam ações nas escolas estaduais, nas faculdades, empresas e instituições em geral.

Texto: Augusto Soares

Foto: Semtran

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO