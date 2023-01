EMPREGO – Confira as vagas de emprego disponíveis no Sine Municipal nesta segunda (9)

Iluminação do “Natal Porto Luz” encantou milhares de pessoas ao longo de 37 dias

Após mais de um mês em atividade, a Prefeitura de Porto Velho iniciou nesta segunda-feira (9) a retirada da iluminação e decoração natalina no Parque da Cidade. O serviço está sendo realizado por empresa terceirizada sob coordenação da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) e vai manter o parque fechado até o dia 09 de fevereiro. O fechamento é necessário por questões de segurança dos usuários do local, sendo permitido somente o pessoal da empresa e da Emdur circular no espaço.

Após essa data, o parque voltará a ser aberto ao público, das 17h às 22h.

O “Natal Porto Luz 2022” reabriu o Parque da Cidade no dia 03 de dezembro e contou com diversas atrações musicais e culturais, além de uma ampla decoração com enfeites natalinos interativos e iluminação em led.

O Parque da Cidade passou por uma ampla reforma e revitalização, tendo sua pista de caminhada inteiramente asfaltada, ganhando iluminação 100% em led, parquinho para crianças, pessoas com acessibilidade, pets, entre outras novidades programadas.

No local também será construído um memorial em homenagem aos profissionais da saúde que foram vítimas de covid-19 durante a pandemia.

Texto: SMC

Foto: Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO