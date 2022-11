EMPREGO – Mutirão de captação de vagas temporárias para o fim do ano segue até 15 de novembro

Secretários discutiram o futuro da educação básica no Brasil

Representada pela titular da pasta de Educação municipal, Gláucia Negreiros, e sua adjunta, Paula Ramos, a Prefeitura de Porto Velho participou do evento denominado “Reunião Nacional de Secretários de Educação de Capitais”. O evento aconteceu na última semana em Recife, quando foram discutidas temáticas para o futuro da educação infantil, ensino fundamental e primeira infância no Brasil para os próximos anos.

“Foram discutidos os principais pontos de vista dos titulares das pastas municipais de Educação das principais capitais do Brasil, sobre questões relativas à educação básica e a primeira infância, em especial os desafios e perspectivas da educação infantil, ensino fundamental, Educação de Jovens Adultos e educação especial, perpassando por suas múltiplas tessituras”, explicou Gláucia Negreiros.

Segundo a secretária de Educação, as discussões sobre o futuro da educação básica no Brasil, em especial nas capitais, são temas de encontros realizados desde o ano passado, no que se tem chamado “Conselho Nacional de Secretários de Educação das Capitais”, alinhando pontos comuns e divergentes, sempre com um objetivo, a melhoria da qualidade social da educação.

Preocupados com os avanços no financiamento e no desenvolvimento da educação básica no Brasil, os secretários elaboraram uma carta direcionada ao presidente eleito e ao futuro ministro da Educação. “Essa carta nos coloca à disposição para um diálogo profícuo sobre o futuro da educação brasileira”, comentou a secretária-adjunta, Paula Ramos.

De acordo com o Secretário Municipal de Educação em Recife (PE), Fred Amâncio, durante o evento foi anunciado que em fevereiro do próximo ano vai ser realizado mais um encontro, desta vez no Distrito Federal. “Realizaremos um novo encontro deste grupo em Brasília (DF), oportunidade em que convidamos, previamente, vossa excelência o presidente e seu futuro ministro da educação, para que possam participar deste importante momento para as discussões do futuro da educação básica no país”, destacou Amâncio.

Texto: Géri Anderson

Foto: Semed

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO