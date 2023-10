“Conquiste essa vaga” é uma parceria entre Prefeitura, Sebrae e Instituto Chance

A orientação profissional é um passo fundamental para que os candidatos estejam preparados para buscar o primeiro emprego ou a recolocação no mercado de trabalho, por isso, no dia 31 de outubro, de 18h30 às 22h, será realizado o evento “Conquiste essa vaga”, uma parceria do Sine Municipal de Porto Velho, com o Sebrae, Senai e o Instituto Chance”.

Com o objetivo de preparar candidatos para as vagas temporárias que surgem no comércio no final do ano, com a chegada das festas de Natal e Ano Novo, serão oferecidas três oficinas: Elaboração de Currículos, Marketing Pessoal e Oratória, com duração de 40 minutos cada. Ao final do evento, no dia 1º de novembro, o Sine Municipal fará o cadastro dos interessados nas oportunidades de emprego.

Com o objetivo de nivelar o conhecimento de candidatos para o mercado de trabalho e seus processos, como entrevistas de emprego e confecção de currículos, o Sine Municipal de Porto Velho oferece a oficina “Avante, Trabalhador!”, que já foi realizada em instituições como Senai, Base Aérea de Porto Velho e em ações sociais itinerantes.

Para a secretária Glayce Bezerra, titular da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), o convite das instituições parceiras confirma o sucesso do “Avante, Trabalhador!”. “A pedido do Sebrae, levaremos as oficinas de orientação profissional ao evento focado nas vagas do final do ano de lojas e shoppings que certamente fazem a diferença para a experiência desses jovens e adultos”.

