Empresa diz que elevador despencou em Maceió por excesso de peso

Reprodução – 20.03.2023 Aviso informa capacidade de 8 pessoas em elevador onde 11 passageiros entraram

A empresa que faz a manutenção do elevador que despencou em um prédio em Mangabeiras , Maceió , no ultimo domingo (19), afirmou que o acidente ocorreu por conta de um excesso de peso no equipamento.

Leia também Vídeo: três pessoas ficam feridas após elevador despencar em Maceió

Na ocasião, o elevador, que agora esta interditado, transportava 11 passageiros, no entanto, um aviso na parte interna do equipamento alertava para capacidade máxima 8 pessoas. Três pessoas ficaram levemente feridas. Veja o vídeo do momento da queda:

VÍDEO: Elevador com 11 pessoas despenca um andar e deixa feridos em Maceió (Reprodução/Redes sociais) pic.twitter.com/YQv4esf2qJ — BHAZ (@portal_bhaz) March 20, 2023





O síndico do prédio, Leonardo Pereira, também acredita que o excesso de peso pode ter causado o acidente. “No momento, eles iriam para o andar zero, o pilotis, e aparentemente o elevador não concluiu ali onde deveria, e desceu para o subsolo, que é uma situação de repouso”, explicou.

Ainda de acordo com ele, até agora, ele só reconheceu uma das pessoas que estavam dentro do equipamento como morador do prédio. O síndico também afirmou que não há relatos anteriores com incidentes parecidos.

Há um ano no cargo, Leonardo Pereira quer abrir uma investigação independente para apurar as responsabilidades no caso. O equipamento está interditado por tempo indeterminado e, agora, o condomínio vai contratar uma empresa especializada em auditoria de elevadores para que uma perícia seja feita no local do acidente.

“Nós não permitimos que a empresa [do elevador] fizesse a manutenção. Estamos acionando uma empresa de auditoria para fazer os levantamentos de forma isenta. Uma empresa especializada em auditoria de elevadores. Não vai ser nem o fabricante nem [empresa] autorizada pelo fabricante. Estamos fazendo contato ainda e não temos prazo para isso. Até lá, o elevador ficará interditado”, reforçou o síndico.

Bombeiros alertam para excesso de peso

De acordo com o Corpo de Bombeiros, é necessário que as pessoas respeitem a capacidade de qualquer equipamento. No caso dos elevadores, o limite máximo de passageiros e peso máximo estipulado. No entanto, caso ocorra algo parecido com o que aconteceu em Maceió, os agentes alertam:

“É um ambiente que pode causar claustrofobia. Por isso é importante saliente que é preciso manter a calma acima de tudo. O duto de ventilação, de passagem de ar do elevador não vai impossibilitar de respirar. O oxigênio ali não vai acabar, ele vai dar condição de você respirar. É preciso acionar o alarme, manter a calma até a chegada do resgate. Como a maioria tem celular, deve acionar o 193 imediatamente”, explicou o sargento.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG Nacional