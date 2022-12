Empresário bolsonarista é denunciado sob suspeita de chefiar garimpo

Reprodução: BBC News Brasil A China registrou apenas uma morte em seis meses.

As cabines de testes para covid-19 foram retiradas da capital chinesa Pequim, neste sábado (3), assim como outra cidade do país oriental, Shenzhen, não exigirá mais resultados de testes para as pessoas se locomoverem para usar o transporte público ou entrar em parques.

As medidas são similares às que foram implementadas em outras cidades, como Chengdu e Tianjin. A capital ainda parou de exigir testes negativos para entrada em locais públicos como supermercados e se prepara para desobrigar para fazer o mesmo no metrô, a partir de segunda-feira (5).

As medidas representam um afroxamento no comportamento agressivo da China ao combate contra o coronavírus, que tem gerado protestos da população.

Com as medidas, a República oriental busca tornar sua política, conhecida como “Covid zero” mais direcionada, principalmente devido a uma intensa desaceleração econômica no país por conta da ausência do turismo, uma vez que as fronteiras estão quase totalmente fechadas.

Fonte: IG SAÚDE