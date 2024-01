Empresários da indústria rondoniense destacam melhoria do fornecimento de energia     

Desde sua implantação no estado, Energisa investiu pesado na expansão e modernização do sistema elétrico

A Energisa completou cinco anos de atuação em Rondônia, marcando uma significativa transformação energética no estado. O investimento constante na expansão e modernização do sistema elétrico tem desempenhado um papel crucial no desenvolvimento econômico da região, possibilitando a instalação e ampliação de indústrias, gerando empregos e aumentando a produtividade.

Empresários locais destacam os impactos positivos desse avanço em seus negócios. Alex Nichele, proprietário da Norte Plast, em Ariquemes, expressa sua satisfação com a Energisa, elogiando o fornecimento confiável de energia. Ele destaca “o compromisso notável da empresa em compreender as necessidades de sua indústria, proporcionando soluções eficazes e realizando visitas técnicas”.

Marcos Vinícius, proprietário da Minerais e Metais, em Rio Crespo, ressalta a melhoria considerável no fornecimento de energia. Ele observa “uma redução significativa nas paradas por falta de energia, resultando em aumento na produção e redução de prejuízos”. E enfatiza ainda a “importância da manutenção e limpeza no linhão para evitar quedas repentinas de energia”.

Alessandro Rodrigues, da indústria Latcínio Joia, em Ministro Andreazza, também reconhece a melhoria no fornecimento de energia. Destaca “a estabilidade energética e a diminuição de interrupções, o que contribuiu para a redução do consumo de combustíveis na geração própria e mais segurança no funcionamento dos maquinários e aparelhos”.

Desde a sua implantação em Rondônia, a Energisa realizou a construção e modernização de 74 subestações e implantou mais de 1.000 km de linhas de transmissão, ampliando a capacidade energética e propiciando o consumo equivalente a 260 mil residências populares.