Empresas têm até dia 24 para aderirem ao Feirão do Emprego 2023 de Rondônia

Com intuito de atender com maior celeridade as demandas do mercado de trabalho e ainda promover o fomento da empregabilidade em Rondônia, a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico – Sedec anuncia o processo de cadastramento de empresas interessadas a participarem do 1º Feirão do Emprego de 2023, que será realizada de forma online. O prazo de cadastro é até o dia 24 de fevereiro, no site do Geração Emprego.

O formato online será para melhor atender a todos os municípios de Rondônia com o objetivo de promover o fomento da empregabilidade e integrar empresas e os candidatos, levando oportunidade de melhoria de vida aos candidatos.

Segundo a coordenadora geral de Trabalho, Emprego e Renda, Teresa Cristina, houve uma alta demanda do mercado de trabalho devido à quantidade de vagas abertas. “Além dos Feirões presenciais que iremos promover no decorrer do ano, será realizada esta edição do Feirão online para atender às demandas de mercado em todo o Estado”, informa.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, há sempre uma grande importância na aproximação das políticas públicas exercidas pelo Estado. “A realização do Feirão de forma virtual facilita o acesso do interessado pela vaga, sem necessidade de locomoção, além de ampliar a atuação da equipe para todo o território estadual”, ressalta o governador.

Ao aderir ao Feirão do Emprego, as empresas devem ter ciência de que precisam se comprometer a cumprir o cronograma de análise curricular, entrevistas e feedback de contratações. Pode-se buscar auxílio através do número (69) 98484-6871. As vagas estarão disponíveis para candidatura no período entre 27 de fevereiro a 6 de março de 2023.

CRONOGRAMA

Candidatura de empresas interessadas: até 24 de fevereiro

Período de abertura para candidatura de trabalhadores: 27 de fevereiro a 6 de março

Período de seleção de currículos: 6 a 12 de março

Feedback: 13 de março

Relatório de contratações: 20 de março

Fonte: Governo RO