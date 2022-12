Encerramento do Circuito Rondon Cultural é marcado por exibição do documentário “Gigante” que retrata a Amazônia

O Gigante é um documentário brasileiro produzido entre 1965 e 1968, dirigido por Mário Civelli, que retrata as histórias do Brasil no início do século XX através de imagens raras da Amazônia. O filme foi exibido na última quarta-feira (14), no encerramento do Circuito Rondon Cultural, no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho.

No documentário, a Amazônia Brasileira foi apresentada por cenas que mostram a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, a extração e comercialização da borracha, as diversas bacias hidrográficas e seus barcos regionais, a grandiosidade do Teatro Amazonas, a cultura e a luta pela sobrevivência dos povos ribeirinhos, tribos indígenas de várias etnias e as aventuras de Marechal Rondon para a implantação das linhas telegráficas em plena Floresta Amazônica.

Para o governador Marcos Rocha, o documentário teve como objetivo demonstrar e incentivar as pessoas a conhecerem mais sobre a região. “Esse documentário mostra a realidade, a cultura e a vida do nosso povo. Mostra como o nosso Estado nasceu e se desenvolveu. É essencial que nós conheçamos a nossa história e a grandeza da Amazônia,” explica o governador que ainda destacou a realização do Circuito Rondon Cultural reforçando compromisso do Governo de Rondônia com a cultura do Estado.

A superintendente da Sejucel, Camila Lima Ribeiro enfatiza a importância do I Circuito Rondon Cultural que movimentou grupos folclóricos e músicos, mostrando o potencial e a valorização da cultura rondoniense. “O Circuito Rondon Cultural mostrou muitas novidades e o empenhos de cada integrantes dos grupos folclóricos e artistas. Estão todos de parabéns. Ficamos todos satisfeitos em fazermos fazer parte da construção desse projeto macro, que contemplou a maior parte dos segmentos culturais”, disse.

SOBRE O DOCUMENTÁRIO

Trata-se de uma compilação de imagens do cinegrafista William Gericke (creditado como produtor e diretor de fotografia), que durante 50 anos viajou por diversos lugares do Brasil e registrou algumas imagens raras da história do país no século XX. Os equipamentos foram variados e as imagens em sua maior parte são em preto e branco, passando a coloridas apenas na parte final da exibição. Há ainda cenas do Marechal Rondon, cedidas pelo Instituto de Proteção aos Índios. A produção executiva foi de Luigi Picchi, a narração de Vicente Leporace e texto de A.C. Carvalho. As imagens não estão em ordem cronológica, buscando os contrastes do antigo e do novo, e ressaltando aspectos pitorescos, curiosos capturados nas imagens do cinegrafista.

Fonte: Governo RO