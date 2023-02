ENCONTRO – Comandante do 9º Distrito Naval da Marinha do Brasil visita Prefeitura de Porto Velho

Ambulâncias estarão em pontos estratégicos para que os atendimentos ocorram com maior agilidade

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estão preparadas para atuar durante todo o período de carnaval em Porto Velho. Conforme o diretor da unidade, Raymisson Correia, um plano de contingência foi elaborado de forma bem criteriosa para que as ambulâncias cheguem ao local das ocorrências o mais rápido possível.

“Se houver desfile de blocos carnavalescos na zona Sul, teremos uma ambulância do Samu de prontidão na Upa Sul para os atendimentos, caso seja necessário, com o menor tempo resposta. Se for na região central, uma ambulância ficará em alerta na Policlínica Ana Adelaide, e assim sucessivamente”, explicou Raymisson Correia.

Além disso, o Samu firmou parceria com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Desta forma, qualquer chamada nos telefones 193 e 190 solicitando ambulância para o atendimento de alguma ocorrência envolvendo pessoas feridas, o Samu será acionado imediatamente, tanto pela PM, quanto pelos Bombeiros. Além do telefone 192, que é o canal de chamada do Samu, as pessoas também poderão solicitar o atendimento às vítimas pelo 193 e 190 durante o período carnavalesco.

APARATO

Raymisson Correia também informou que o Samu vai operar com sete ambulâncias básicas, incluindo a que atende na unidade de Jaci-Paraná, uma ambulância de suporte avançado e mais três reservas que ficarão na base da unidade em Porto Velho para qualquer eventualidade.

Na capital, cada ambulância básica terá o condutor do veículo e um técnico em enfermagem para prestar os atendimentos. Em Jaci-Paraná será o condutor e um enfermeiro. A ambulância de suporte avançado contará com um enfermeiro e um médico, além do condutor para socorrer as vítimas. “Teremos de cinco a seis equipes por dia”, afirmou o diretor do Samu.

Apesar de toda estrutura montada pelo Samu, Raymisson Correia pede que os foliões tomem alguns cuidados, como beber bastante água para se manter bem hidratado e evitar insolação, por exemplo, além dos cuidados com a segurança em todos os sentidos.

Outro ponto importante, conforme Raymisson Correa, é que as equipes do Samu também estão prontas para atender o público em geral, ou seja, não só os foliões. Em caso de urgência ou emergência, os munícipes podem acionar a equipe de socorro pelo número 192.

DICAS AOS FOLIÕES

Se a folia for durante o dia, é necessário que adultos, jovens e crianças usem o protetor solar;

Não usar drogas, evitar brigas, não aceitar bebidas ou alimentos desconhecidos e ficar sempre atento ao seu copo;

Utilizar preservativo em todas as relações sexuais;

Portadores de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, entre outras, não podem interromper a medicação;

Beber bastante água, usar roupas que possibilitem a transpiração do corpo e ingerir alimentação leve antes de sair para o carnaval

QUANDO CHAMAR O SAMU

Em caso de problemas cardio-respiratórios; intoxicação exógena ou envenenamento; queimaduras graves; casos de maus tratos; em trabalhos de parto em que haja risco de morte da mãe ou do feto; em tentativas de suicídio; casos de crises hipertensivas e dores no peito de aparecimento súbito; quando houver acidentes (traumas) com vítimas; em casos de afogamentos; choque elétrico; acidentes com produtos perigosos; suspeita de infarto ou AVC (Acidente Vascular Cerebral) com alteração súbita na fala, perda de força em um lado do corpo e comissura labial, que são os sintomas mais comuns; nos casos de agressões por arma branca (faca) ou arma de fogo; em casos de soterramentos ou desabamentos; crises convulsivas; transferência inter-hospitalar de doentes graves, além de outras situações consideradas de urgência ou emergência, que apresente risco de morte, sofrimento intenso ou sequelas.

Texto: Augusto Soares

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO