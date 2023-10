Encontro da Magistratura Rondoniense acontece este mês

Neste mês, entre 25 e 26 de outubro, será realizado o 3° Encontro Estadual da Magistratura de Rondônia, no auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, em Porto Velho. O evento promovido pelo Poder Judiciário de Rondônia, por meio da Corregedoria Geral da Justiça de Rondônia, tem o objetivo de envolver, integrar, estimular a motivação e aperfeiçoar habilidades que contribuam para o desenvolvimento daqueles que têm a responsabilidade e missão de promover e fazer justiça, de modo que contribua para a evolução da prestação jurisdicional no nosso estado.

Para promover uma discussão de temas de natureza interdisciplinar, o evento reunirá magistrados de todo o Estado para que possam avaliar e refletir sobre o papel do juiz frente às transformações sociais e da carreira, além de conteúdos que impactam diretamente na qualidade de vida e relações interpessoais dos magistrados (as).

O evento direciona suas atividades para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e está integrado com as estratégias do Poder Judiciário Nacional e de Rondônia, sendo um lugar propício para a troca de experiências e conhecimentos entre juízes (as) com trajetórias diversas, além da realização de palestras com especialistas nas áreas de saúde, qualidade de vida e inovação.

A convocação dos magistrados para participarem do encontro foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJE) n. 187.

Assessoria de Comunicação Institucional

Fonte: TJ RO