Encontro Estadual em Pimenta Bueno encerra nesta quinta-feira, ações em Rondônia sobre cuidados especiais com as crianças

Com o tema “Criança Prioridade Absoluta”, o Governo do Estado encerra na quinta-feira (31), em Pimenta Bueno, as atividades alusivas ao Agosto Verde, Mês da Primeira Infância, durante Encontro Estadual que tem como foco, a fase da vida que vai da gestação aos 6 anos de idade, em conformidade com a Lei Federal nº 13.257/2016.

O evento, que tem a parceria da prefeitura do município, será aberto às 8h30, com a presença da titular da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas, Luana Rocha, e seguirá até as 17h30 no Centro Cultural Antônio Augusto Neves, com extensa programação, que inclui palestras e apresentações culturais. Além de Pimenta Bueno, o debate sobre a Primeira Infância foi levado a várias comunidades do Baixo-Madeira, em Porto Velho, no período de 21 a 26 de agosto.

Entre os temas a serem abordados, estão “A Importância do Investimento na Primeira Infância”, com a doutora em Psicologia do Desenvolvimento e Educação pela Universidade de Toronto (Canadá), Alessandra Schneider; “Como investir na Primeira Infância? – Governança Colaborativa para a Primeira Infância”, com Fernando Abrucio, graduado em Ciências Sociais, doutor em Ciências Políticas, professor e pesquisador da Fundação Getúlio Vargas; “Plano Municipal pela Primeira Infância”, com a fonoaudióloga Dagmar de Andrade, mestre em Saúde Coletiva e coordenadora do Programa Mais Infância Ceará.

Para o governador Marcos Rocha, este evento, assim como o que foi realizado no Baixo-Madeira, é muito importante para o despertar de uma nova consciência dos pais, responsáveis, cuidadores e educadores sobre os cuidados que devem ter com as crianças para que cresçam e se desenvolvam física, intelectual e emocionalmente, de forma adequada.

“Estudos apontam que os primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento da criança, pois 90% das conexões cerebrais ocorrem até os 6 anos de idade. Por isso, este Encontro será importante para que as pessoas que lidam diretamente com crianças possam auxiliá-las no desenvolvimento dos aspectos físico, motor, cognitivo, social e emocional, refletindo na formação de cidadãos mais preparados e, em um Estado mais desenvolvido economicamente”, pontuou o governador.

Anualmente, no mês de agosto são realizadas, ações integradas nos âmbitos nacional, estadual, distrital e municipal, com o objetivo de promover amplo conhecimento sobre o significado da primeira infância à família e sociedade, aos órgãos do Poder Público, meios de comunicação social, setores empresarial e acadêmico, reforçando a conscientização da sociedade sobre a importância da atenção integral nesta fase da vida.

Em Rondônia, a melhoria da qualidade de vida das crianças é trabalhada pelo Governo Estadual a partir da gestação, com programas como o Mamãe Cheguei, idealizado pela Seas, que tem entre os seus objetivos; incentivar o pré-natal e a entrega de kits enxoval para as gestantes com 21 itens necessários ao bebê; o Crescendo Bem, que presta apoio financeiro temporário a famílias em situação de vulnerabilidade social e econômica, inseridas em programas de primeira infância do Sistema Único da Assistência Social – Suas, como o Criança Feliz, com crianças de 0 a 3 anos ou até 6 anos, no caso de pessoa com deficiência; o Criança Protegida, voltado à proteção de crianças e adolescentes contra qualquer tipo de violência, mediante o fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos – SGD, composto pelas áreas da Assistência Social, Saúde, Educação, Segurança Pública, Conselhos de Direitos, Sociedade Civil, Conselhos Tutelares e o Poder Judiciário; o Prato Fácil, que garante refeições nutritivas a R$ 2 para as famílias do Cadastro Único – CadÚnico; e o Rondônia Cidadã, que leva vários serviços essenciais à população, incluindo atividades educativas e de lazer para o público infanto-juvenil.

O público-alvo do encontro são prefeitos, primeiras-damas, gestores da Assistência Social, Educação e Saúde e técnicos dos programas de primeira infância, que são o federal Criança Feliz e os estaduais.

