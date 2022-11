Encontro promovido pelo Governo de Rondônia busca o aperfeiçoamento da Vigilância Socioassistencial

Com o objetivo de promover a troca de experiências, debates, apresentações e aprendizados sobre o Sistema Único de Assistência Social – Suas e sobre o processo de aperfeiçoamento da Vigilância Socioassistencial em níveis estadual e municipal, o Governo do Estado realiza nesta quarta (23) e quinta-feira (24), em Porto Velho, o II Encontro Estadual da Vigilância Socioassistencial. Sob a coordenação da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas, o evento acontecerá no L’Acordes Hotel e contará com a presença do representante da Secretaria Nacional da Assistência Social, Paulo Eugenio Clemente Junior, que abordará sobre os desafios da política de assistência social, sobretudo em decorrência dos impactos socioeconômicos causados às pessoas ou famílias vulneráveis durante a pandemia da covid-19.

Por ocasião da pandemia, conforme informou a titular da Seas, Luana Rocha, a Vigilância Socioassistencial intensificou seu trabalho, visando contribuir com a identificação das fragilidades e vulnerabilidades ao enfrentamento dos possíveis impactos da doença nas pessoas ou famílias.

A proposta da Seas é garantir o fortalecimento e aprimoramento do Suas em Rondônia, por meio da implantação da Vigilância Socioassistencial nos 52 municípios do Estado, dando suporte, acompanhamento e supervisão técnica, considerando que este serviço objetiva detectar e compreender as situações de precarização e agravamento das vulnerabilidades que afetam os cidadãos, prejudicando e pondo em risco sua sobrevivência, dignidade, autonomia e socialização.

A partir do conhecimento da realidade das famílias e condições do lugar onde vivem, a Vigilância Socioassistencial produz boletins com reflexões sobre a situação de vulnerabilidade social, sendo responsável ainda, pelo monitoramento da incidência das situações de violência, negligência e maus tratos, abuso e exploração sexual, que afetam famílias e indivíduos, com especial atenção às crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência; identificação de pessoas com redução da capacidade pessoal, com deficiência ou em abandono; identificação da incidência de vítimas de apartação social, que lhes impossibilite a autonomia e integridade, fragilizando sua existência; monitoramento dos padrões de qualidade dos serviços de Assistência Social, com especial atenção àqueles que operam na forma de albergues, abrigos, residências, semirresidências, moradias provisórias para todas as faixas etárias, entre outros.

PROGRAMAÇÃO

O Encontro será aberto às 19h com a palestra magna: “Vigilância Socioassistencial: concepção, metodologia e produtos, ministrada por Paulo Eugenio Clemente Junior, que no dia seguinte dará sequência ao evento, a partir das 8h, falando sobre “A Política Nacional de Assistência Social e o Papel da Vigilância Socioassistencial” e “Sistemas do Ministério da Cidadania – SAA”. Para o período da tarde estão previstas atividade cultural com a Banda da Polícia Militar e a palestra: O que é o fazer da vigilância socioassistencial? – A experiência da Vigilância Socioassistencial de Rondônia”, com Nálei de Carvalho, gerente estadual do Suas. O encerramento se dará com relatos de experiências e debates entre os participantes e representantes dos municípios.

Fonte: Governo RO