Encontro ‘Solo Seguro’: Fortalecendo a Regularização Fundiária em Rondônia

O Encontro da Semana Nacional de Regularização Fundiária – Solo Seguro será realizado no dia 29 deste mês, no Auditório José Clemenceau Pedrosa Maia, no edifício-sede do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, às 8h, e terá como objetivo aprimorar os conhecimentos sobre a Regularização Fundiária Urbana e Rural, a fim de contribuir para a melhoria da aplicação dessa política pública no Estado de Rondônia.

Os temas a serem abordados no evento, serão: a Importância e os Benefícios da Regularização Fundiária Urbano e Rural: da concretização do princípio da dignidade da pessoa humana ao resgate da cidadania; Regularização Fundiária Urbana e Rural na Prática. Notificação do Incra, Termo de Cooperação; Regularização Fundiária de Imóveis Públicos.

Ao todo serão 180 vagas presenciais, sendo elas: 104 vagas destinadas aos municípios rondonienses, 30 vagas reservadas aos registros de imóveis, 16 vagas designadas para os membros do Comitê Interinstitucional de Regularização Fundiária de Rondônia (Coiref), 10 vagas para acadêmicos dos cursos de Direito e Engenharia, 10 vagas destinadas aos servidores do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra e 10 vagas alocadas para os servidores da Secretaria Estadual de Patrimônio e Regularização Fundiária (Sepat). Ainda, possuirá vagas para transmissão ao vivo, destinadas a juízes/as corregedores permanentes.

O juiz auxiliar da Corregedoria, Marcelo Tramontini, falou sobre o projeto: “Os temas que serão abordados no evento são de suma importância e prometem esclarecer questões cruciais, como a relevância da REURB na garantia da dignidade humana e o resgate da cidadania por meio da regularização fundiária urbana e rural. E a Corregedoria Geral do Estado de Rondônia estará empenhada em contribuir para a realização deste evento”, finalizou.

Os participantes convidados das instituições parceiras serão indicados por suas instituições ao Núcleo de Regularização Fundiária (Nuref). Serão abertas as inscrições para a transmissão ao vivo para os juízes corregedores permanentes, no período de 4 a 9 de agosto de 2023.

Assessoria de Comunicação Institucional da CGJ

Fonte: TJ RO