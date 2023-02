Enel registra 2 mil ocorrências de pipa na rede elétrica na grande SP

Divulgação Enel alerta que pipas na rede elétrica provoca corte no fornecimento de energia

A Enel São Paulo registrou 2.082 ocorrências de pipas presas na rede elétrica na região metropolitana de capital paulista entre janeiro e dezembro de 2022. Segundo a empresa, o número é 10% maior que o registrado no mesmo período de 2021.

Dados da Enel apontam que 802 mil clientes foram impactados pela interrupção do fornecimento de energia devido aos materiais na rede elétrica. Em 2021, 633 mil famílias foram atingidas.

São Paulo é a cidade com maior número de registros em 2022. Ao todo, 1.511 casos foram investigados, com impacto a 576 mil clientes.

Osasco vem na sequência, com 71 casos registrados e 32 mil clientes prejudicados.

O responsável pela área de saúde e segurança do trabalho da Enel, Marcelo Bezerra, alerta para os riscos de soltar pipa próximo à rede elétrica. Ele afirma que o prejuízo não fica apenas para o cliente, mas se material provocar um curto-circuito na rede pode provocar uma descarga elétrica em pedestres.

“Quando uma pipa enrosca na rede e causa a queda do cabo, vai prejudicar vários clientes da região. Você precisa manobrar o circuito para conseguir trabalhar no trecho afetado. Dependendo do caso, pode demorar horas para solucionar o problema”, disse.

“Empinar pipa próxima à rede pode gerar a descarga elétrica a vítima. Linha de pipa com cerol e outros materiais ilegais aumentam as possibilidades de acidente com pedestres e até à pessoa que solta a pipa. Aconselhamos não empinar pipas próximos à rede elétrica, não resgatar pipas na rede elétrica. Os cabos estão carregados de eletricidade e a descarga provoca ferimentos graves e até mortes”, completa Bezerra.

A maioria dos registros, segundo a empresa, acontece em época de férias, nos meses de dezembro, janeiro e julho. Por isso, a equipe trabalha em escolas e regiões periféricas para orientar pais e crianças a evitar soltar pipas próximo da rede.

Para incentivar a criançada, a Enel tem promovido eventos em pipódromos da capital paulista. Lá, as crianças podem criar pipas com materiais conscientes e, de quebra, se divertir sem riscos de atingir a rede de energia.

“Temos um trabalho forte com todas as áreas, entregas de panfletos, palestras em escolas, eventos com pipas para conscientizar pessoas. Esse ano tem uma programação para eventos com pipas em vários locais, temos parceria com uma empresa e faz o evento em pipódromos. Durante o ano temos por volta de quatro e cinco eventos para conscientizar. Formato de festival de pipas. Barraquinhas para criar pipas”, afirma.

Fonte: IG Nacional