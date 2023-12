Energisa alerta para a segurança da rede elétrica durante queima de fogos de artifício

A Energisa, empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica em Rondônia, recomenda cuidados especiais com a rede elétrica durante as festividades de fim de ano, especialmente em função do uso de fogos de artifício. O coordenador de Saúde e Segurança Ocupacional da empresa, Caio Ramos Souza, destacou a importância de tomar precauções para evitar acidentes e garantir a integridade da rede elétrica.

Segundo Caio, é comum o aumento do uso de fogos de artifício para deixar o momento mais alegre, colorido e com muitas luzes. Mas sem os cuidados necessários com a rede elétrica, a festa pode terminar em acidente. “A proximidade inadequada entre fogos e cabos elétricos pode causar curtos-circuitos, quedas de energia e até incêndios, prejudicando o funcionamento de hospitais, residências, comércios, entre outros”, enfatizou.

A medida mais importante é manter a distância segura da rede elétrica, ou seja, não montar as baterias de fogos ou mesmo soltar esses artefatos próximos de transformadores, fios e cabos de energia. O risco de um curto-circuito ou incêndio causado pelos fogos é grande. É imprescindível evitar o uso de hastes metálicas condutoras ao manusear fogos de artifício, pois elas podem conduzir eletricidade e causar choque elétrico.

O coordenador da Energisa lembra que uma boa inspeção na área escolhida para a queima de fogos é importante para evitar riscos de acidentes, lembrando que o ambiente deve ser aberto. Outro detalhe importante é que a população consulte a legislação local vigente sobre a queima de fogos de artifício.