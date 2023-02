Energisa celebra quatro anos de atuação em Rondônia

Investimentos proporcionaram uma verdadeira transformação energética no estado

Em outubro, a Energisa completa quatro anos de atuação na distribuição de energia em Rondônia. Dentre as inúmeras conquistas, a empresa celebra a melhoria de cerca de 50% da qualidade do fornecimento energético e o aumento do acesso à energia para mais de 10 mil famílias rondonienses, especialmente nas áreas rurais e isoladas.

O diretor-presidente da concessionária, André Theobald, destaca que a companhia proporcionou uma verdadeira transformação energética em Rondônia, com a modernização e construção de 74 subestações de energia e o aumento da capacidade energética do estado equivalente ao consumo de 260 mil casas populares. “Contudo, a maior transformação aconteceu nos lares rondonienses. Famílias que esperavam há 30 anos por energia no seu sítio, agora podem usar um micro-ondas, ventilador e até uma bomba para irrigar sua plantação. As famílias ribeirinhas do outro lado do Rio Madeira também estão começando a ter energia em casa, e de forma sustentável, para ter conforto e inclusão social”, afirma.

No segmento empresarial houve uma revolução com o aumento da capacidade energética que contribui para a expansão de negócios. Levantamento realizado pela concessionária mostra que, nestes quatro anos, indústrias contrataram 41 megawatts de energia, o equivalente ao consumo de 165 mil casas populares. “Isso é muito significativo, principalmente, quando lembramos que metade desse período foi marcado pela pandemia de Covid-19”, salienta o executivo que recorda que na fase mais crítica da pandemia, a Energisa não parou seu programa de investimentos e ainda viabilizou a infraestrutura de 79 leitos de UTI e doou 128 equipamentos para refrigeração dos imunizantes, caixas térmicas e máscaras para o Hospital de Base e Cemetron.

Para o final deste ano, a companhia anuncia mais um marco: o desligamento da 13º termelétrica de Rondônia, resultado do maior programa de descarbonização do país. Saem de cena as termelétricas movidas a óleo diesel e entram em funcionamento subestações e redes de alta tensão que integram regiões ao Sistema Interligado Nacional, garantindo segurança energética, melhoria da estabilidade da rede e a ampliação da energia fornecida, atraindo novas empresas e fomentando a economia local. Este programa de descarbonização representa em Rondônia o fim da emissão na atmosfera de cerca de 293 mil toneladas de dióxido de carbono (CO2).

Coroando o mês de seu aniversário, a Energisa Rondônia comemora a conquista da certificação da consultoria global Great Place to Work (GPTW) como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Trata-se de um dos mais importantes reconhecimentos do mundo empresarial. Com apenas quatro anos em Rondônia e disputando uma colocação no ranking com empresas de todo o país, a companhia ficou na posição 61. “Somos uma das maiores empregadoras do nosso estado, com colaboradores nos 52 municípios. Já realizamos mais de 400 mil horas de treinamentos e investimos na formação de lideranças. Temos um time engajado na missão de transformar energia em conforto, em desenvolvimento e em novas possibilidades com sustentabilidade. Estamos muito felizes por esse reconhecimento”, conclui o presidente.