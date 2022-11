Energisa é certificada com a ISO 14001:2015

As atenções do jornalismo regional estão voltadas a partir da noite de hoje (14) para o 1º Canoar (Colóquio de Comunicação e Cultura na Amazônia Rondoniense) com o tema “Jornalismo, Democracia e Desigualdade”, na sede da Escola do Legislativo (EL), mantida pela Assembleia Legislativa (ALE), em Porto Velho. De hoje até sábado (19) serão desenvolvidas atividades relacionadas ao tema com participações de jornalistas regionais e de outros Estados, de maneira virtual.

A promoção do Departamento Acadêmico da Unir (Dacom), da Universidade Federal de Rondônia-Unir, tem como proposta possibilitar a interação e discussão na área de Comunicação de Rondônia com participação de estudantes de graduação da área de jornalismo e Comunicação, pesquisadores e profissionais, que “participam, produzem e problematizam os campos de conhecimento dos segmentos. Canoar, segundo os organizadores, faz referência à canoa, que é um importante meio de transporte na Amazônia, que possibilita deslocamentos de pessoas, animais, objetos, produtos e experiências, tendo como referência o rio Madeira e outros rios de Rondônia. A canoa foi –e continua– sendo importante meio para deslocamentos, trajetos, interações necessárias nos fenômenos de comunicação e jornalismo.

Mesas de debates diárias, com participação de profissionais de destaque regional e nacional, além de participações de convidados online fazem parte da programação. O Canoar também oferece oficinas de formação prática na área de comunicação com profissionais de Rondônia e premiação para a logomarca do curso de Jornalismo, além de apresentações culturais e confraternização.

O 1º Canoar tem como objetivos contribuir para a formação de discentes de jornalismo da Unir, congregar profissionais da área e oferecer espaço de formação de crítico-reflexiva, estabelecer diálogo permanente entre a Unir e a sociedade, discutir aprimoramento da prática jornalística local e divulgar o curso de Jornalismo da Unir a futuros discentes.

Para o diretor-geral da EL, Fábio Ribeiro, que dá o suporte logístico para o Canoar, todo evento, que tenha apelo social e visa ampliar os conhecimentos da comunidade, como o programado pelo departamento de Jornalismo da nossa universidade federal “tem o apoio da escola dos deputados, por determinação do nosso presidente, deputado Alex Redano (Republicanos)”.

Programação

14/11 – 19h abertura solene. 19h20 às 22h, Interface entre Jornalismo e Meio Ambiente, Lúcio Flávio Pinto (Jornal Pessoal) e Kátia Brasil (Amazônia Real), ambos online e Luciene Kaxinawá (Podáali) com mediação de Juliano Araújo (Unir).

15/11, 16h às 18h – Memória do Jornalismo Rondoniense (Sara Duque Estrada) e Luíza Arcanjo (jornalistas). 19h às 22h – A Importância do Jornalismo na Defesa da Democracia (Juliana Dal Piva (UOL), Geremias dos Santos (Abraço Brasil) e Gabriela Biló (Folha de São Paulo), online, e mediação de Evelyn Morales (Unir).

16/11 – 19 às 22h. Jornalismo e Desigualdade: acesso, produção e representação, Fabiana Moraes (UFPE/The Intercept) online, Caê Vasconcelos (UOL) e Samira de Castro (Fenaj), mediação de Sarnilo Takara.

17/11 – 19h às 22h, Rotinas Produtivas e Precarização do Jornalismo, Cláudia Nonato (CPTC/ECA-USP), Joana Suares (redação virtual), via internet; Rogério Christofoletti (UFSC/Observatório de Ética Jornalística) com mediação de Andréa Cattâneo (Unir). 22h às 22h20, premiação da logomarca do Curso de Jornalismo.

18/11, 19h às 22h, Produção Audiovisual na Amazônia, Alex Pizano (diretor e roteirista-RR), Juraci Júnior (roteirista e publicitário-RO), Jorane Castro (roteirista e diretora-UFPA), mediação de Simone Norberto, documentarista e cineclubista-RO.

19/11 – 14h às 18h. Oficinas, Edição de Vídeo, Jamille Batista (Ale-RO), Noções Básicas de Fotografia, Ruan Gabriel (TV Rondônia); Radiojornalismo Esportivo, Carlos Guerra Júnior (Unir), Produção de conteúdo para redes sociais digitais, Beatriz Galvão (Prefeitura de Porto Velho), técnicas de entrevistas, Maríndia Moura (MP-RO).

Confirmar presença pelo correio eletrônico [email protected]

Texto e foto: Assessoria I Escola do Legislativo