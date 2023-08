Energisa está com vagas preferenciais abertas para pessoas com deficiência nos cargos de técnico de distribuição e eletricista

Números foram calculados a partir de levantamento inédito sobre cadeias produtivas

ligadas à Companhia, uma das maiores empresas de alimentos do mundo

A JBS e as cadeias produtivas ligadas a ela em Rondônia movimentaram, em 2020, o equivalente a 3,81% do PIB (Produto Interno Bruto) e contribuíram para a geração de 6,98% dos empregos do estado. Os números foram calculados a partir de informações que constam de levantamento inédito produzido pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) via Nereus (Núcleo de Economia Regional e Urbana da Universidade de São Paulo) sobre a mensuração da importância socioeconômica das atividades relacionadas à Companhia.

No patamar nacional, em 2020, os pesquisadores chegaram a uma participação de 1,79% da JBS no PIB e a uma contribuição de 2,48% para a geração de postos de trabalho. Esses números foram ainda maiores em 2021: 2,10% no PIB e 2,73% na criação de vagas. “O desempenho em Rondônia, acima da média nacional, se explica pela importância da produção de proteína na economia do estado”, afirma Fernando Meller, diretor de Gente e Gestão da JBS Brasil.

Para chegar aos números da JBS em relação a esses indicadores, o estudo da Fipe considerou o efeito inicial (a partir das próprias unidades), o efeito direto (relacionamento com fornecedores diretos de insumos), o efeito indireto (impactos ao longo de toda a cadeia de suprimentos) e o efeito renda (indução da atividade econômica).

A JBS conta com unidades de produção em mais de 130 municípios, o que contribui para a geração de riqueza no interior do país, analisa o estudo, coordenado por Eduardo Amaral Haddad e Carlos Roberto Azzoni e que se estendeu por todo o ano de 2022. A equipe conta ainda com os pesquisadores Ademir Rocha, André Squarize Chagas, Fernando Salgueiro Perobelli, Inácio Fernandes de Araújo, Leonardo Merlini e Pedro Acioly. O trabalho concluiu que o benefício das atividades da JBS se estende a cidades vizinhas, pelo efeito nos empregos e salários. “A JBS induz ganhos de produtividade nos municípios em que está e leva ao crescimento da atividade econômica em todas as regiões em que atua”, complementa o estudo.

Por meio de informações públicas e privadas, foi possível chegar ao tamanho da cadeia de produção de todas as atividades ligadas à Companhia e determinar a importância de cada grupo de atividades por meio da análise de modelagem de insumo-produto, técnica que procura mapear a economia como uma série de setores interligados. Entraram no cálculo produção, capital, consumo das famílias, exportações, insumos, trabalho e terra, entre outros fatores. Foram analisados 67 setores e 127 produtos.

“Para nós, que como empresa completamos 70 anos agora em 2023, esse estudo é de extrema importância, pela evidência que ele apresenta de como a indústria de alimentos é positiva para o país. Gera muitos empregos diretos e indiretos, além de ter uma cadeia longa de fornecedores e clientes, estimulando uma grande porção da economia. Com muita satisfação nós vemos nossas contribuições para o estado”, afirma Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS.

