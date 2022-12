Energisa faz obras de melhoria energética nos quatros cantos de Rondônia

Com a chegada do fim de ano e também o início das férias escolares, as pessoas aproveitam o período para viajar ou ficar pela cidade para frequentarem balneários, rios e lagos. Neste período, podem ocorrer acidentes com descarga elétrica e afogamentos em áreas de banho, trilhas e acampamentos, pois nesta época, com o inverno amazônico, chuvas acompanhadas de temporais passam a ser constantes.

Com o período chuvoso em rios e balneários, a água passa a ficar mais escura, dificultando a visualização do fundo do rio e muitas pessoas acabam se aventurando. Quando percebem que estão em lugares que não “dão mais pé” e tentam voltar para a margem, nadando contra a correnteza, e é quando aumenta a possibilidade de cãibra, ocorrendo o afogamento devido à exaustão.

Para o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia – CBMRO, coronel BM Nivaldo de Azevedo Ferreira, o trabalho desempenhado pela corporação nestes locais, exige a colaboração das pessoas que estão acostumadas a irem nestas áreas, visando diminuir situações de risco à vida.

“Temos procurado fazer estas atividades em parceria com órgãos como Polícia Militar, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam, com iniciativas de educação aos banhistas. Todo apoio da comunidade é fundamental para a redução de afogamentos e até casos com vítimas fatais”, disse o comandante-geral do CBMRO.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salienta que o trabalho realizado pelo CBMRO durante este período, é de extrema importância, pois “garante a segurança da população que deseja ter um momento junto à família e amigos, porém, é preciso estar atenta a qualquer tipo de situação de perigo”, disse o governador, destacando, ainda, o trabalho do Corpo de Bombeiros na missão de garantir segurança à sociedade.

Outros locais como hotéis-fazenda são bastante frequentados nesta época, porém, as pessoas acabam se aventurando na mata, procuram plantas ou curtem a natureza e pela falta de experiência, andam de cabeça baixa e quando dão conta, perderam a direção e não sabem mais retornar ao local de acampamento.

RECOMENDAÇÕES

Outro importante recurso, para inibir tais situações, o local precisa ser sinalizado. Considerando que bem antes de ocorrer os eventos, o espaço passe por reconhecimento ao ser verificado as áreas mais vulneráveis, sendo sinalizado e isolado para impedir o acesso de banhistas, além da observação individual feita na área pelos guarda-vidas.

O Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia também destaca algumas recomendações importantes para a sociedade, com o objetivo de reduzir o risco à vida em praias e balneários, neste período de final de ano;

Dê 100% de atenção ao filho. Mantenha dele a distância de um braço, mesmo em pontos com guarda-vidas;

Banhe-se em locais protegidos por esses profissionais e respeite as sinalizações;

Nunca entre na água alcoolizado;

Use sempre colete salva-vidas em embarcações, pescarias e rios. Em rio calmo, lagos e represas, mantenha-se com água à altura do joelho, ou utilize coletes salva-vidas;

Use piscinas com dois ralos, bomba com desligamento automático ou desligada. Use tampas de ralo anti sucção do corpo e aprisionamento dos cabelos;

Não se aproxime de encostas, pedras e barrancos, pois existe alto risco de morte;

Coloque cercas, grades ou portas em banheiros, áreas de serviço, caixas-d’água, cisternas, máquinas de lavar, poços, e outros;

Em casos de urgência, evite entrar na água para salvar a vítima. Peça ou ligue para 193, jogue material flutuante para ajudar a pessoa em necessidade e aguarda a chegada do bombeiro;

Fonte: Governo RO