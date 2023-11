Energisa garante a renovação e expansão da Certificação Ambiental ISO 14001

Empresa é a primeira do Grupo Energisa a obter certificação para subestações e para sede administrativa

A Energisa em Rondônia comemora a conquista da renovação e expansão da certificação ambiental ISO 14001:2015. Uma certificação que reconhece o compromisso efetivo com proteção ambiental em suas operações, especialmente nas Subestações e Sede Administrativa alvos da certificação. Esta certificação foi conferida após uma avaliação independente realizada pela certificadora internacional Bureau Veritas (UKAS Management Systems).

A certificação ISO 14001:2015 é uma validação significativa do Sistema de Gestão Ambiental (SGA) da Energisa, atestando o alinhamento da empresa com os mais rigorosos padrões internacionais em práticas sustentáveis. Este reconhecimento não apenas destaca a dedicação da Energisa à preservação do meio ambiente, mas também demonstra seu compromisso em estabelecer e manter um sistema de gestão ambiental eficaz.

A importância desta certificação reside no fato de que ela norteia os requisitos essenciais para um sistema de gestão ambiental eficiente. Este selo internacional não apenas valida as práticas sustentáveis da Energisa, mas também reforça sua responsabilidade corporativa e social no cenário global.

José Carratte, Supervisor de Meio Ambiente da Energisa, enfatiza o compromisso contínuo da empresa com a excelência ambiental: “Temos o compromisso de buscar a melhoria contínua no desempenho ambiental de nossas atividades, garantindo aos nossos parceiros e à sociedade que temos um sistema de gestão ambiental em conformidade com os requisitos da norma e da legislação ambiental. Somos, de fato, uma empresa ambientalmente consciente.”