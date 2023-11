Energisa implementa Projeto de Eficiência Energética no Senai de Ariquemes

Em tempos de altas temperaturas, a busca por maneiras de amenizar o calor intenso torna-se uma rotina, sendo o uso de ventiladores e ar-condicionado uma prática frequente. No entanto, é essencial que os consumidores estejam cientes de um detalhe muitas vezes desconhecido: em dias mais quentes, esses equipamentos demandam um esforço adicional para manter o desempenho observado em dias mais amenos.

Rérisson Bessa, analista de Eficiência Energética da Energisa em Rondônia, destaca a importância do consumo consciente para evitar impactos significativos na conta de energia no final do mês. “Evitar o uso simultâneo de muitos aparelhos, desligar dispositivos em standby e evitar o uso do chuveiro elétrico são medidas que podem contribuir para a economia de energia”, explica Bessa.

Abaixo, estão algumas dicas fornecidas pelo analista para garantir um consumo mais consciente de energia durante esse período:

Ar-condicionado:

– Não deixe portas e janelas abertas enquanto o equipamento estiver ligado;

– Mantenha os filtros do ar-condicionado limpos;

– Utilize cortinas nas janelas que recebem luz solar direta; e

– Se possível, mantenha a temperatura do ar-condicionado em torno de 23ºC.

Ventilador:

– Ligue-o apenas quando houver alguém no ambiente. Deixar o ventilador ligado com antecedência para tentar resfriar o ambiente não é eficaz e resulta apenas no desperdício de energia.

Geladeira:

– Evite manter a porta aberta por períodos prolongados;

– Ajuste a temperatura interna conforme as instruções do manual;

– Não coloque alimentos quentes dentro do aparelho;

– Permita espaço para ventilação na parte traseira da geladeira;

– Não forre as prateleiras;

– Descongele a geladeira regularmente e verifique as borrachas de vedação; e

– Instale a geladeira longe de fontes de calor, como fornos elétricos, fogões, churrasqueiras e micro-ondas, e preferencialmente em locais não expostos diretamente ao sol.