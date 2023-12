Energisa inaugura Iluminação de Natal em Porto Velho

Espaço estará aberto para visitação da população até o dia 06 de janeiro

A Energisa está celebrando as festividades de fim de ano de maneira especial no estado. A companhia montou um espaço decorativo em frente à sua sede, localizada na avenida Imigrantes, em Porto Velho, para compartilhar a magia do Natal com a população. O espaço encantador é adornado por milhares de lâmpadas LED, que formam estruturas festivas, iluminando a noite e trazendo o espírito natalino para a região. A inauguração aconteceu nessa sexta-feira, 1º de dezembro.

Fabiano Medeiros, gerente da Assessoria de Relações Institucionais, destaca que a infraestrutura foi cuidadosamente montada para o público celebrar e aproveitar o período. “Esse espaço será mais uma opção de lazer neste período de festividades. As famílias irão poder visitar gratuitamente para tirar fotos e passar um momento agradável. Desejamos que 2023 seja um ano repleto de Boas Energias para todos os rondonienses”, afirma Medeiros.

A iluminação do espaço segue critérios rigorosos de segurança e eficiência energética, utilizando lâmpadas do modelo LED, que oferecem maior economia com a mesma luminosidade. O local estará aberto todos os dias da semana até o dia 6 de janeiro de 2023 nos seguintes horários:

De segunda a quinta-feira: das 18h às 23h;

Sextas, sábados e domingos: das 18h às 2h da manhã;

Nos dias 24, 25 e 31 de dezembro, as luzes ficarão acesas durante toda a noite.

O endereço do espaço decorativo é Avenida Imigrantes, nº 4137 – bairro Industrial, Porto Velho (RO).