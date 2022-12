Energisa investe R$ 29 milhões em Vilhena para construção de nova subestação e linhão

Investimento grandioso representa 30% do PIB do município

A Energisa está investindo cerca de R$ 48 milhões em Santa Luzia D’Oeste, município distante 500 quilômetros da capital, para ampliar em 30 MVA (Mega Volt Ampère) a capacidade da subestação de energia, o equivalente ao consumo de 120 mil casas populares.

O gerente de obras de Alta Tensão da Energisa no estado, Filipe Lima, comenta que, para se ter uma ideia da grandiosidade do investimento, esta quantia representa cerca de 30% do PIB do município. “Quando a cidade tem maior capacidade de energia disponível, grandes empresas e indústrias podem se instalar, movimentando a economia do local, gerando emprego e renda. As empresas já existentes também podem ampliar seu maquinário, o que contribui ainda mais para o desenvolvimento da região”, declara.

Lima explica que a ampliação da capacidade da subestação foi projetada para atender a necessidade atual da cidade, mas também a demanda dos próximos anos. A previsão é de que as obras sejam finalizadas em fevereiro de 2023. Conheça detalhes dos investimentos da Energisa em Rondônia no portal www.energisajuntos.com.br/ro