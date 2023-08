Energisa leva orientações de segurança com a rede elétrica para escola da zona leste

A 12ª edição do TMB Challenge Plus foi realizada com grande êxito para os rondonienses, em Belém, capital do estado do Pará, no último final de semana. O evento, organizado pela Federação de Tênis de Mesa do Pará – FTMPA, aconteceu no Ginásio de Esportes Prof. Nagib C. Matni, reunindo atletas de diversas regiões do país em disputas emocionantes. A competição contou com o apoio do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel, que disponibilizou passagens aéreas para 24 atletas, que conquistaram um total de 21 medalhas nas categorias Absoluto, Rating e Idade.

O título inédito para Rondônia no masculino foi motivo de comemoração e emoção. Representando uma Associação de tênis do Estado, Afonso Júnior sagrou-se campeão na categoria “Absoluto A”. Em suas palavras, o campeão expressou a importância desse feito para sua trajetória no esporte. “Ser campeão, com certeza, foi o título mais marcante da minha vida, por ser a primeira vez que conquisto o título no Absoluto A, que reúne os melhores jogadores do país. Estou extremamente feliz em trazer esse título para Rondônia. Agradeço o apoio do Governo através do programa Pró-Atleta, que tem sido fundamental para nossa evolução no tênis de mesa”, declarou emocionado o campeão.

Para o presidente da Federação Rondoniense de Tênis de Mesa – FRTM, Jésse Tagino, o desempenho dos atletas de Rondônia foi motivo de grande orgulho. “Estamos alcançando um nível muito alto nas competições, e nossos atletas têm enfrentado desafios significativos. Rondônia brilhou novamente, e nesta etapa em Belém, alcançamos a medalha de ouro na categoria Absoluto A, que é a mais forte do país. Conquistamos também medalhas no feminino e no paraolímpico. Todos os nossos atletas estão de parabéns, pois têm mostrado dedicação e empenho, e os resultados estão refletindo esse esforço”, destacou.

O secretário da Sejucel, ressalta que através do programa Pró-Atleta, o Estado busca viabilizar o acesso desses talentos às competições.“Investir no esporte é investir no futuro, a Sejucel está comprometida em fomentar o desenvolvimento esportivo em Rondônia. Através do programa Pró-Atleta, buscamos viabilizar o acesso desses talentos às competições, essa é uma recomendação do governador Marcos Rocha. O resultado obtido, com a conquista de 21 medalhas, é motivo de grande orgulho para todos nós, pois demonstra o potencial e a dedicação desses atletas”,finalizou

PRÓ-ATLETA

O Programa tem por objetivo apoiar o atleta, possibilitando ao Estado fomentar o esporte de alto rendimento, por meio da concessão de passagens, dando aos desportistas condições mínimas para participar de disputas variadas em nível regional, estadual, nacional e internacional; além de estimular a participação e suprir as necessidades por intermédio de investimento direto na pessoa, prestigiando todos os atletas, paratletas e técnicos de alto rendimento do Estado.

Fonte: Governo RO