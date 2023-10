Energisa marca presença no Show Clássicos do Mundo do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer

Distribuidora foi uma das principais patrocinadoras do evento que encantou o público

Casa cheia nos dois dias de evento, na sexta e sábado passado, o Show Clássicos do Mundo, promovido pelo Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC) foi um sucesso. Diversos colaboradores da Energisa, uma das principais patrocinadoras do evento, foram prestigiar a apresentação no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho, e saíram encantados com o que viram: performance impecável dos cantores, lindas músicas conhecidas no Brasil e no mundo e uma banda formada por músicos de alto nível.

No vocal estiveram a soprano Lívia Lavorente; o tenor Marco Dall’ Acqua; e o barítono Alexandre Fonseca; além de Klayton Galdino no teclado; Paulo Araújo no contrabaixo; Alex Almeida na guitarra; Juliermes Nascimento no saxofone; Eduardo Barros no violino; Edilson Schultz no piano; e Catatau na bateria. Entre os clássicos exibidos estiveram The Phantom Of The Opera, Por Una Cabeza, Angel, Malagueña e Porto Solidão.

Na ocasião do espetáculo, o Diretor Técnico e Comercial da Energisa, Fernando Corradi, destacou o motivo maior para que a ação fosse realizada: “O NACC apoia mais de 100 crianças que estão em tratamento contra o câncer, de toda região Norte e de países vizinhos como Bolívia, Venezuela e República Dominicana. Esse trabalho precisa continuar e nada mais justo do que contribuir com essa missão da instituição. A Energia tem o compromisso de distribuir energia elétrica para quase 700 mil clientes, mas também faz parte da natureza da empresa apoiar o social. Por isso estamos patrocinando o evento pelo segundo ano consecutivo”.

Sobre o NACC

O NACC foi implantado em 2007 em Rondônia e atualmente contribui com hospedagem, alimentação e transporte das crianças e seus acompanhantes até o Hospital de Amor, referência no tratamento da doença. As doações e a participação nos eventos que o Núcleo promove são formais essenciais de ajuda. Para saber mais sobre a instituição basta entrar no site https://naccro.org.br/; nas redes sociais @nacc_ro; na sede situada na Av. José Vieira Caúla, 5711, Igarapé – Porto Velho/RO; e o telefone: (69) 9 9941-5821.