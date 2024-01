Energisa oferece serviço de ligação nova em área rural pelos canais digitais

Os clientes da Energisa que residem nas áreas rurais de Rondônia podem solicitar ligação nova de energia de forma fácil e rápida por meio de canais digitais, ou seja, sem a necessidade de deslocamento até uma agência física. O serviço visa proporcionar mais comodidade aos clientes que habitam em regiões um tanto distantes, pois através de qualquer local com acesso à internet, os consumidores podem iniciar o processo, economizando tempo e esforço.

É importante ressaltar que, antes de solicitar a ligação nova, os consumidores devem garantir a construção e instalação corretas do padrão de entrada de energia. O supervisor de Atendimento da Energisa, Edcleiton de Freitas Santos, destaca a importância desse procedimento: “Vale lembrar que antes de realizar a solicitação da ligação nova é preciso construir e instalar corretamente o padrão de entrada de energia, que é o conjunto de instalações composto de caixa de medição, sistema de aterramento, condutores e outros acessórios indispensáveis para a ligação.”

Após a instalação do padrão de entrada, os clientes podem solicitar a ligação nova por meio dos seguintes canais de atendimento disponibilizados pela Energisa:

Whatsapp Gisa: (69) 99358-9673;

Site Oficial: energisa.com.br;

Aplicativo Energisa On: Disponível para download no Google Play ou App Store do celular;

Call Center: 0800 647 0120.

