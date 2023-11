Energisa orienta a população sobre segurança e acesso do leiturista ao padrão de energia

Com o compromisso de promover a segurança dos leituristas e garantir o serviço de emissão de fatura à população, a Energisa tem orientado seus clientes sobre a importância do acesso fácil e seguro dos profissionais de leitura aos padrões de energia, tanto em áreas urbanas quanto rurais.

Segundo Alan Gomes, coordenador de Leitura da Energisa em Rondônia, esses cuidados são essenciais não apenas para assegurar a leitura mensal do consumo de energia e a emissão da fatura do cliente, mas também para permitir que os colaboradores da empresa desempenhem suas funções com tranquilidade e voltem para casa em segurança. Alan destaca a importância do apoio da comunidade ao listar as seguintes recomendações:

Mantenha os animais sob controle: É fundamental manter animais, como cachorros, devidamente contidos durante o período em que os leituristas estiverem trabalhando. Isso ajuda a prevenir possíveis incidentes e garante um ambiente seguro tanto para os colaboradores da empresa quanto para os animais de estimação.

Sinalização de cercas energizadas: Em áreas onde cercas energizadas são usadas, a Energisa solicita aos proprietários que sinalizem de forma clara e visível a presença dessas cercas. Essa medida visa evitar acidentes graves e garantir a integridade dos profissionais que realizam a leitura dos medidores.

Portões e porteiras abertos quando necessário: Quando o medidor estiver localizado em áreas internas, a empresa incentiva os usuários a manterem os portões e porteiras abertos, facilitando o acesso dos leituristas nos dias de medição.

Atenção a obstáculos no acesso ao medidor: Em casos em que o acesso ao medidor envolve a passagem por fossas ou bueiros, a Energisa recomenda a sinalização adequada e a manutenção regular das tampas, a fim de prevenir acidentes e garantir a segurança tanto dos leituristas quanto das demais pessoas que moram ou transitam pelo local.

Se o cliente tiver dúvidas ou precisar acionar os serviços da Energisa pode entrar em contato com a empresa por meio dos seguintes canais de atendimento:

Site: energisa.com.br

Aplicativo Energisa On (disponível no Google Play ou na App Store do celular);

Gisa: gisa.energisa.com.br

Whatsapp: (69) 99358-9673

Call Center: 0800 647 0120