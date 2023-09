Energisa orienta consumidores sobre os benefícios da autoleitura do medidor de energia

O Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas – Segep, publicou na sexta-feira (8), no Diário Oficial do Estado, o Edital número 321/2023 referente às normas do Processo Seletivo Simplificado, para contratação temporária de profissionais para ocuparem vagas dos cargos de Professor Nível A e B, que irão atuar em escolas indígenas da Secretaria de Estado da Educação – Seduc.

A inscrição é gratuita e será realizada somente via internet, por meio do link no prazo de 14 a 25 de setembro de 2023. O candidato deverá, no ato da inscrição, marcar em campo específico da ficha de inscrição, uma única opção de vaga/localidade. Será considerada como válida a última inscrição efetivada.

CONTRATO

Os candidatos selecionados dentro do quantitativo de vagas ofertadas serão admitidos em caráter temporário, pelo prazo de um ano, podendo ser prorrogado, uma única vez por igual período, a contar da data de assinatura do contrato.

Os contratados deverão ainda desempenhar suas atividades profissionais, exclusivamente junto às Coordenadorias Regionais de Educação – CREs, sendo definido seu local de exercício pela Gerência de Lotação da Seduc, com conhecimento após o ato de assinatura do contrato de trabalho.

VENCIMENTO

O vencimento do pessoal contratado nos termos do Edital será fixado, conforme a tabela a seguir:

CARGO VENCIMENTO Professor Nível A – 40h R$ 4.420,55 (quatro mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos), acrescidos de gratificações e auxílios. Professor Nível B – 40h R$ 4.648,16 (quatro mil, seiscentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos), acrescidos de gratificações e auxílios.

RESULTADO

A homologação das inscrições do Processo Seletivo Simplificado está prevista para o dia 17 de outubro e o resultado final será publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia, na aba publicações do site da Seduc, no dia 27 de outubro de 2023.

Fonte: Governo RO