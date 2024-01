Energisa prepara sistema elétrico e equipes para o período das chuvas

Embora o período oficial das chuvas em Rondônia seja entre os meses de outubro e abril, a incidência de temporais com ventos intensos e descargas atmosféricas tem sido notada desde julho de 2023. Com o intuito de garantir uma resposta rápida e eficaz aos desafios sazonais, a Energisa desenvolve um plano abrangente para mitigar os impactos na infraestrutura elétrica e assegurar o fornecimento contínuo de energia à população.

Entre as medidas adotadas estão as manutenções preventivas, envolvendo inspeções minuciosas, substituição de cabos, postes e equipamentos, além de podas de árvores que, devido ao tamanho dos galhos, poderiam apresentar algum risco à rede elétrica. De janeiro a dezembro de 2023, as equipes da Energisa realizaram cerca de 148 mil podas de árvores em todo o estado.

“Em dias de chuvas e ventos fortes, a vegetação próxima à rede representa um risco à segurança, uma vez que intensidade dos ventos pode arrancar árvores e arremessar galhos sobre a rede, causando curto-circuito, rompimento de cabos, danos a estruturas e interrupção do fornecimento de energia”, explica Ramon Leal, gerente de Operação e Distribuição da Energisa em Rondônia. Diante dos riscos, Ramon destaca a importância da sociedade desempenhar seu papel, visto que a responsabilidade pela poda preventiva de árvores em espaços públicos é dos municípios, enquanto que nas áreas privadas, cabe ao proprietário.

Outra ação crucial é o monitoramento do clima, para o qual a Energisa conta com uma ferramenta de alerta de situação climática preparada por especialistas em meteorologia, o NetClima. “A análise do clima apoia a empresa na hora de se preparar para eventos climáticos mais adversos”, esclarece o gerente Ramon.

Além das ações mencionadas, a Energisa também investe na constante capacitação de suas equipes operacionais e fortalece o contingente para responder prontamente a qualquer ocorrência climática que afete a rede elétrica. “Todo esse contexto reflete o compromisso da empresa na melhoria da continuidade e qualidade do fornecimento de energia no estado de Rondônia, mesmo em cenários desafiadores como destas adversidades climáticas”, finaliza Ramon.