Energisa reforça a importância de consumidores não intervirem na rede elétrica por conta própria

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Porto Velho celebra os resultados positivos após a implementação de um Projeto de Eficiência Energética (PEE) no valor de R$ 160 mil na instituição. O investimento, realizado pela Energisa, teve como foco principal a modernização e otimização do consumo de energia nas instalações da instituição.

Entre as ações desenvolvidas, destacam-se a troca de lâmpadas convencionais por mais de 50 unidades no modelo LED, que são mais econômicas; a implementação de um Sistema Fotovoltaico com 48 placas solares; a substituição de 11 aparelhos de ar-condicionado e geladeiras com selo Procel, que indica melhores níveis de eficiência energética. Essas medidas resultaram em uma economia significativa, refletindo em uma redução de aproximadamente 60% na conta de luz da Apae.

Camila Teixeira Lopes, analista de Eficiência Energética, ressaltou a importância do projeto: “Este é um projeto entregue pela Energisa em 2021, e hoje o cliente colhe os frutos. Queremos que mais instituições sejam contempladas. Basta ficar atento à chamada pública para inscrição de projetos de eficiência energética, que ocorre anualmente, e concorrer ao processo de seleção.”

A presidente da Apae Porto Velho, Iranilde Oliveira, expressou sua gratidão: “Nossa conta de energia era cerca de R$ 2 mil e hoje está em torno de R$ 800,00. Com essa economia, podemos investir em outras áreas na instituição. Gostaria de agradecer à Energisa pela dedicação em contribuir com a Apae. Parceiros como a concessionária fazem toda a diferença.”

O programa de Eficiência Energética, desenvolvido pela Energisa em conformidade com as diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), é uma iniciativa do Governo Federal. A Aneel determina que as concessionárias de energia elétrica destinem parte de sua receita para projetos inovadores que contribuam para o uso eficiente de energia, economia e redução da emissão de gás carbônico na atmosfera.

Esse trabalho está intrinsecamente ligado aos princípios do ASG (Ambiental, Social e Governança), um conjunto de padrões e boas práticas que visa avaliar se uma empresa é socialmente consciente, sustentável e corretamente gerenciada. A Energisa, ao realizar projetos como este, demonstra seu comprometimento com a responsabilidade ambiental e social, trilhando o caminho do desenvolvimento sustentável.