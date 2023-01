Energisa Rondônia prorroga campanha de negociação

O Governo de Rondônia divulga o calendário de pagamento dos servidores para o ano de 2023, atendendo às normas padronizadas na Lei de Responsabilidade Fiscal. O primeiro pagamento de 2023 acontece no dia 31 de janeiro, quando devem ser injetados mais de R$ 400 milhões na economia local.

Feito em conjunto com a Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas – Segep, Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – Sepog e Secretaria de Estado das Finanças, o calendário de pagamento, inclui a data da primeira parcela do 13° salário, no dia 15 de julho, e da 2ª parcela, no dia 8 de dezembro.

Reafirmando o compromisso de trabalhar pelo equilíbrio fiscal e fomentar a economia estadual, o governador Marcos Rocha ressaltou: “a folha mensal de pagamento do Estado está em torno de R$ 400 milhões e esse valor atinge diretamente setores como o turismo, empreendedorismo, serviços, entre outros, com um retorno grande para a população em relação à autonomia, poder de compra, além de estimular o desenvolvimento”.

O Superintendente Estadual de Gestão de Pessoas, Silvio Luiz Rodrigues da Silva destaca que esse calendário é de grande importância para os servidores e a diversos setores da economia, que são impactados de forma positiva. “Os servidores conseguem fazer um planejamento do orçamento familiar, para comprar algum bem, programar uma viagem ou gasto extra. Além disso, os empresários, por exemplo, conseguem saber quais dos dias serão de maior movimento no comércio”, explicou.

Fonte: Governo RO