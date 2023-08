Energisa toma posse no Núcleo de Gestão Integrada ICMBio Cuniã-Jacundá

Desde que iniciou sua atuação em Rondônia, há cinco anos, a Energisa ocupa uma cadeira efetiva no conselho que representa a Reserva Extrativista (Resex) Lago do Cuniã no Núcleo de Gestão Integrada (NGI) ICMBio Cuniã-Jacundá, que é formado por três unidades de conservação ambiental administradas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). O objetivo é proteger e preservar os ecossistemas naturais da região e o nome “Cuniã-Jacundá” faz referência aos rios Cuniã e Jacundá, que atravessam as áreas das unidades.

Os conselhos são compostos por representantes de diversos setores da sociedade, interessados na preservação e gestão adequada das áreas protegidas. Entre os membros encontram-se representantes do governo, organizações não governamentais, comunidades locais e pesquisadores.

Durante a 29ª Reunião dos Conselhos, realizada nos dias 23 e 24 de agosto, em Porto Velho, na qual os conselheiros foram empossados, a Energisa passou a ser representada pelo supervisor de Meio Ambiente, José Carratte, como conselheiro titular, e o engenheiro Manoel Leoemi de Matos, como conselheiro suplente.

De acordo com o supervisor José Carratte, é fundamental para a Energisa fazer parte de um conselho voltado para a proteção ambiental e para o desenvolvimento sustentável das comunidades que residem nas reservas extrativistas. “Essa atuação está alinhada com a política ambiental da empresa, refletindo essencialmente o espírito do ESG (Environment, Social and Governance) ou simplesmente Ambiental, Social e Governança, por meio do qual implantamos uma sólida agenda de responsabilidade socioambiental para contribuir na construção de um mundo mais sustentável”, explicou Carratte.