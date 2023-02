Energisa vai investir 23,6 milhões em projetos do Programa de Eficiência Energética em 2023, RO será beneficiada

O aporte da distribuidora vai beneficiar 74 iniciativas espalhadas em nove

O Grupo Energisa vai investir R$ 23,6 milhões no PEE (Programa de Eficiência Energética) em 2023. Foram aprovados 74 projetos nos estados do Rondônia, Acre, Mato Grosso, Paraíba, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e Tocantins, através de chamada pública.

A iniciativa está alinhada com os compromissos ESG (Environmental, Social and Governance) do Grupo e tem como objetivo difundir o uso eficiente da energia elétrica por meio de iniciativas inovadoras.

Serão beneficiados projetos de promoção do consumo consciente de energia no poder público, hospitais, escolas, faculdades, iluminação pública, organizações sociais.

“O PEE é um programa público importante, operado por nossas distribuidoras e que está alinhado aos nossos compromissos ESG. O programa proporciona a redução do desperdício de energia e, por consequência, a redução dos gases de efeito estufa associados a este consumo”, disse Tatiana Feliciano, diretora de Gestão e Sustentabilidade da Energisa.

“Nosso propósito é ser protagonista da transformação energética conectando as pessoas e empresas a melhor solução de energia, construindo um mundo mais sustentável”, explicou.

A diretora enfatizou ainda que os projetos propiciam maior eficiência energética, seja por soluções tradicionais ou outras mais inovadoras. O Programa é realizado pela Energisa e segue as diretrizes definidas pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica).