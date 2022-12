Agnes Faria Entenda como a psicanálise contribui para o autoconhecimento

Desenvolvida no final do século XIX pelo médico austríaco Sigmund Freud, a psicanálise é uma técnica de investigação terapêutica que busca interpretar os conteúdos que vão além da consciência humana. “É um método que tem como principal fonte de estudo as forças e a influência do inconsciente, como impulsos, desejos, instintos e memórias reprimidas, nos comportamentos e formação da personalidade do indivíduo”, explica Patricia Ansarah, psicóloga, master trainer , especialista em Segurança Psicológica e fundadora do Instituto Internacional em Segurança Psicológica (IISP).

Objetivos da psicanálise

Lelah Monteiro, psicanalista e terapeuta de família e casais, comenta que, por meio da interpretação de sonhos , desejos, pensamentos e lembranças, a psicanálise tem como objetivo auxiliar nos cuidados de diferentes patologias, além de melhorar a relação entre o indivíduo e o meio em que ele vive.

Benefícios da psicanálise

Além de aliviar os sofrimentos mentais, o tratamento psicanalítico oferece outros inúmeros benefícios. “A psicanálise ajuda o indivíduo a se conhecer melhor, a elaborar seus desejos e emoções e a lidar com medos e frustrações”, lista Lelah Monteiro.

Patricia Ansarah ainda comenta que as vantagens da terapia psicanalítica são duradouras e impactam diferentes áreas da vida. “Quanto mais preparada a pessoa estiver para lidar com as suas emoções, mais fácil será para desenvolver algumas habilidades interpessoais, como o diálogo, a escuta, a empatia e a sensibilidade social, que são fundamentais para criar relacionamentos saudáveis e psicologicamente seguros”, detalha.

Abordagens psicanalíticas

Segundo Lelah Monteiro, a psicanálise apresenta 5 divisões principais:

Abordagem freudiana: desenvolvida por Sigmund Freud, foca o estudo da mente humana por meio da tríade ego (aspecto racional da personalidade), superego (aspecto moral/social da personalidade) e ID (aspecto impulsivo da personalidade);

desenvolvida por Sigmund Freud, foca o estudo da por meio da tríade ego (aspecto racional da personalidade), superego (aspecto moral/social da personalidade) e ID (aspecto impulsivo da personalidade); Abordagem lacaniana: desenvolvida por Jacques Lacan, foca a relação do “eu” com o “outro” a partir da linguagem e do tempo do inconsciente;

desenvolvida por Jacques Lacan, foca a relação do “eu” com o “outro” a partir da linguagem e do tempo do inconsciente; Abordagem winnicottiana: desenvolvida por Donald Winnicott, prioriza a investigação da relação da criança com a mãe;

desenvolvida por Donald Winnicott, prioriza a investigação da relação da criança com a mãe; Abordagem kleiniana: desenvolvida por Melanie Klein, foca a análise psíquica da criança;

desenvolvida por Melanie Klein, foca a análise psíquica da criança; Abordagem bioniana: desenvolvida por Wilfred Ruprecht Bion, foca técnicas mais fluídas e impessoais. Por intermédio da “Teoria dos Grupos”, essa abordagem explora a questão do pertencimento do indivíduo em determinados grupos sociais.

Técnicas de tratamento

Assim como outros tipos de terapia, a psicanálise também possui técnicas de tratamento específicas. De acordo com Patricia Ansarah, o primeiro método utilizado é o da escuta atenta. Neste método, o psicoterapeuta se concentra atentamente no conflito que o paciente apresenta no início da sessão. Em seguida, por meio de perguntas investigativas, o profissional estimula o paciente a reencontrar lembranças inconscientes associadas a esse conflito.

A profissional explica que, durante a realização dessas técnicas , é comum que o analista siga quatro regras específicas. São elas:

Associação livre de palavras: o analista deve orientar o paciente a verbalizar tudo o que quiser, sem se preocupar com uma linha de raciocínio ou com questões éticas e morais;

o analista deve orientar o paciente a verbalizar tudo o que quiser, sem se preocupar com uma linha de raciocínio ou com questões éticas e morais; Atenção flutuante: o analista deve suspender seus preconceitos conscientes para ser capaz de descobrir o que há de significativo nas falas do paciente;

o analista deve suspender seus preconceitos conscientes para ser capaz de descobrir o que há de significativo nas falas do paciente; Abstinência: o analista deve se abster de qualquer tipo de desejo ou atividade que não seja a de interpretar;

o analista deve se abster de qualquer tipo de desejo ou atividade que não seja a de interpretar; Neutralidade: o analista não deve se envolver afetivamente com o paciente.

Para quem a psicanálise é indicada?

De modo geral, a psicanálise é indicada para qualquer pessoa que deseja se conhecer melhor. Lelah Monteiro, no entanto, esclarece que o tratamento deve ser mais incisivo para aqueles que lidam com depressão, problemas no relacionamento, distúrbios sexuais, transtornos alimentares, sentimentos de desajuste e fobias.

Duração do tratamento

A duração de um tratamento com a abordagem psicanalítica varia conforme as necessidades do paciente. Mauro Mendes Dias, psicanalista e diretor do Instituto Vox de Pesquisa em Psicanálise, alerta que, em muitos casos, a recomendação é que o processo terapêutico seja seguido a longo prazo.

Psicanálise e uso de medicamentos

Dependendo do caso, a psicanálise também pode ser alinhada ao uso de remédios receitados por médico psiquiatra. “O tratamento psicanalítico é solidário ao uso de medicações, principalmente quando o sujeito mostra não ter condições de se manter sem esse recurso para sustentar a sua vida e os problemas que o afligem”, esclarece Mauro Mendes Dias.

