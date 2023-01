Redação EdiCase Entenda como o MMA ajuda a fortalecer os músculos do corpo

Provavelmente, você conhece ou já ouviu falar nos golpes chave-de-braço ou mata-leão. Eles são executados no esporte Mixed Martial Arts, mais conhecido como MMA. O antigo vale-tudo dos ringues se reinventou até chegar a essa nomenclatura, que mistura técnicas de várias artes, como boxe, jiu-jítsu, wrestling, judô, muay thai, entre outras. O palco das antigas lutas também deu lugar ao octógono. Além disso, os golpes violentos e sem limites do vale-tudo foram ponderados pelas regras rígidas e claras do MMA.

MMA na academia

O esporte pode ser dividido em três tipos: o profissional, como o praticado por Anderson Silva e Minotauro; o amador, em que você luta competindo, e o de academia. “Nessa última vertente, o aluno desenvolve o condicionamento físico e aprende todos os golpes e as técnicas que vê na TV”, afirma Eduardo Munra, faixa preta de jiu-jítsu, ex-lutador profissional de MMA, empresário e master coach de lutas na FFC – Funcional Fight Club. “O MMA de academia não tem o contato que há no profissional e no amador. Você vai socar, mas faz isso em um saco no chão ou na parede, por exemplo”.

Corpo em constante movimento

Durante as aulas de MMA, o corpo está em constante movimento. As áreas mais trabalhadas são os braços e as pernas. Os membros inferiores estão sempre se movimentando, pulando, andando e chutando. Se o lutador parar, corre o risco de levar algum golpe. “Mas também é importante fortalecer o abdômen e a lombar, pois você vai trabalhar todas as áreas do corpo”, diz Eduardo Munra.

Treinamento funcional em casa

O treinamento funcional é o mais indicado pelo ex-lutador profissional de MMA: “Não precisa ir para a academia fazer musculação . Você pode, por exemplo, fazer exercícios com elástico e corda”. Praticar MMA também desenvolve a coordenação motora e libera o estresse, além de ajudar a modelar o corpo e a perder peso. “Já tive aluno que perdeu 30 quilos praticando essa modalidade”, conta Eduardo Munra.

Conheça 6 golpes de MMA

1. Leglock (chave-de-perna)

Com as pernas paralelas, coloque o adversário entre elas e estenda a perna do adversário. Origem: jiu-jítsu.

2. Queda

Agarre uma ou as duas pernas do rival, tirando-lhe o apoio e derrubando-o no ringue. Origem: judô e wrestling.

3. Kimura

Use o corpo ou as pernas para fazer uma torção do braço do adversário com a guarda invertida. Assim, você provoca a finalização ao forçar o ombro do oponente . Origem: jiu-jítsu.

4. Superman punch (direto alto)

Salte sobre uma perna e desfira um soco no adversário, de cima para baixo. Origem: muay thai.

5. Chute alto

Com a parte de cima do pé, faça movimentos laterais, tentando acertar a perna, o tórax ou a cabeça do adversário. Origem: muay thai.

6. Soco giratório

Faça um giro completo com o corpo e estique um dos braços para acertar o adversário com os punhos. Origem: muay thai e boxe chinês.

Fonte: IG SAÚDE