Entenda o que é bursite, inflamação que acomete o presidente Lula

Warley Andrade/TV Brasil Gov – 01.01.2023 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deixou de participar de uma cerimônia na Caixa Econômica Federal, na última terça-feira (7), em Brasília, por fortes dores causada por bursite no joelho. O chefe do Executivo recebeu atendimento médico e foi medicado para o controle das dores no Palácio do Planalto.

Afinal, o que é bursite?

Segundo a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), a bursite é um processo inflamatório que acomete a bursa , um tipo de bolsa fundamental no funcionamento de articulações como ombro, quadril e joelho.

A bursa é uma estrutura que fica entre a estrutura óssea e o tendão, servindo para amortecer o impacto entre os tecidos conjuntivos.

Qual é a causa da bursite?

“A bursite é secundária a uma tendinite , dificilmente eu tenho uma bursite sem ter uma tendinite. É porque são estruturas muito próximas, então o músculo ele gera uma força X, transmite uma força Y para o tendão e o movimento acontece. Quando eu tenho um músculo fraco em defasagem, ele transmite uma força excessiva pro tendão, consequentemente esse tracionamento por um longo período vai gerar um processo inflamatório gerando tendinite e você tem a bursite associada”, explicou Raquel Silvério, fisioterapeuta e diretora do Instituto Trata, em Guarulhos, ao iG .

A fisioterapeuta ressalta que a bursite pode ocorrer quando se tem uma alteração endócrina, como o reumatismo. O envelhecimento fisiológico e o sedentarismo também podem causar a inflamação na bursa.

Em que parte do corpo ocorre a bursite?

“Em todas as regiões do corpo porque eu tenho a bursa em todas as articulações, mas as áreas mais frequentes são no ombro e no quadril”, afirma Raquel Silvério.

Quais são os sintomas?

A fisioterapeuta explica que o principal sintoma é a dor local.

“O sintoma é uma dor pontual, eu tenho dor na palpação da região e não no músculo inteiro. Quando a bursite é no quadril, por exemplo, ao movimentar a região, ao se deitar em cima, de lado sente-se muita dor, ao fazer caminhada também dói, é uma região muito sensível”, explica.

Além da dor, outros sintomas são:

Fraqueza muscular

Inchaço

Aumento da temperatura local

“O risco para desenvolver essa inflamação pode aumentar conforme a idade, contato ou movimento repetitivo. Mas se engana quem acha que isso não pode acontecer entre os jovens, por conta do uso prolongado de videogame ou celular”, alerta Raquel.

Qual o tipo de tratamento?

O presidente Lula realizou algumas infiltrações no joelho para controlar a dor. A fisioterapeuta explica que o tratamento mais eficaz para a bursite é a utilização de medicamentos associado a fisioterapia.

“As formas mais utilizadas de tratamento é o repouso, fisioterapia e administração de medicamentos anti-inflamatórios. O remédio em si vai fazer o controle do processo inflamatório e no controle da dor, se você só usar a medicação e a infiltração, não é possível erradicar o problema”, explica Raquel Silvério.

Segundo a especialista, a fisioterapia “auxilia na mecânica daquela região, gerando um bom funcionamento do músculo. Ela vai reorganizar aquelas estruturas para que elas trabalhem em harmonia e não haja uma sobrecarga na região do tendão e da bursa”.

Para uma melhor resposta do músculo, a fisioterapeuta orienta que deve-se realizar o tratamento na fisioterapia por três meses. Após a abordagem, a pessoa “deve dar continuidade aos exercícios no pilates ou em uma academia, porque há risco da dor voltar se o músculo não receber estímulo”.

Bolsa de água quente ou gelo?

Uma das formas de gerar alívio quando a dor for muito forte é colocar uma bolsa térmica na região. No entanto, a dúvida recorrente é: qual é melhor, água quente ou gelo?

Raquel Silvério explica que as duas podem ser utilizadas, porém, em regiões diferentes. Segundo a fisioterapeuta, “nunca se pode colocar compressa quente na região inflamada, isso porque o calor aumenta a vasodilatação e promove um relaxamento do tecido, se o calor for colocado na região do tendão, ele aumenta a inflamação do local. A compressa quente só deve ser colocada na parte do músculo”.

A especialista ressalta que para dores na região em que há inflamação, o correto é utilizar gelo.

“Sempre gelo e gelo do freezer mesmo, porque aquelas bolsinhas térmicas ganham calor muito rápido, então você não consegue atingir um nível fisiológico do controle da inflamação”.









Fonte: IG SAÚDE