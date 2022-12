Entenda os principais riscos de ser um atleta de fim de semana

Redação EdiCase Homem se preparando para correr





Atletas de fim de semana são pessoas que não costumam praticar atividades físicas de segunda a sexta-feira, e aproveitam o sábado e o domingo para se exercitarem. Pode parecer que essa atitude é benéfica para a saúde, porém ela esconde alguns riscos que precisam ser considerados.

Nem sempre se exercitar durante esses dois dias é uma boa alternativa, principalmente quando o esforço realizado é muito intenso, já que o corpo não está acostumado. Se os exercícios forem realizados de qualquer maneira, sem o calçado adequado ou o mínimo de conhecimento corporal, é comum que aconteçam lesões.

“Para aqueles que praticam os esportes duas vezes na semana, sempre dou algumas dicas que acho essenciais nesse começo. Iniciar com moderação e aumentar a intensidade e o ritmo, aos poucos, fazer alongamento e alternar exercício aeróbico com fortalecimento muscular” – garante o fisioterapeuta e diretor clínico do ITC Vertebral de Guarulhos, Bernardo Sampaio.

Segundo o fisioterapeuta, o ideal é que os exercícios físicos sejam praticados de forma regular. Isso significa que devemos nos exercitar pelo menos um pouco todos os dias. É dessa forma que nosso corpo adquire condicionamento e melhoramos nossa saúde, já que esse despreparo traz prejuízos que podem ser muito severos, como por exemplo riscos cardiovasculares e físicos.

Riscos cardiovasculares

“O nosso coração bombeia sangue em um fluxo e intensidade adequados ao esforço realizado. Um atleta de fim de semana não tem um coração devidamente condicionado para uma partida intensa de futebol, por exemplo, corridas muito longas ou pedaladas por quilômetro. Para eles, existe uma chance maior de desenvolver arritmia ou sofrer uma parada cardíaca. ”, comenta o fisioterapeuta.





Os riscos são ainda maiores para aqueles que já apresentam patologias cardíacas ou uma tendência para elas. Esse esforço repentino do músculo cardíaco favorece a manifestação desses problemas ou o agravamento deles.

Riscos físicos

Não é somente o coração do atleta de fim de semana que não está preparado para essa sobrecarga de esforço: todo o restante de seu organismo não tem o condicionamento necessário, tanto musculatura quanto articulações. Elas também se acostumam a realizar sempre aqueles movimentos repetitivos, sem grande intensidade ou extensão. Podemos dizer que ficamos um pouco “enferrujados”, além de ter nossa força reduzida pela falta de treino.

“Então, quando chega o sábado ou domingo e exigimos demais do corpo, ele não apresenta uma resposta satisfatória e ficamos muito propensos a lesões, tanto musculares quando articulares, podendo afetar os tendões e outras várias estruturas.”, comenta Bernardo Sampaio.

Ainda segundo o fisioterapeuta, a rotina de exercícios físicos não deve ser iniciada ou retomada sem um acompanhamento ou avaliação específica, como o APP (Avaliação Pré- Participação), realizada por um médico do esporte, fisioterapeuta ou cardiologista, com exames clínicos e periódicos.

Com o passar do tempo, o gosto pelo esporte vai aumentando e muitos desses atletas amadores se aventuram em competições. Como última dica, Bernardo explica que ao sentir dores constantes, mesmo que sejam moderadas, procure imediatamente um profissional. “Lesões recorrentes não tratadas são a maior causa de abandono da atividade física” – finaliza.

