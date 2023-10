Entidades médicas manifestam pesar por assassinatos no Rio

Beneficiários de 55 municípios do Amazonas poderão sacar o Bolsa Família a partir do dia 18, independente do número do NIS. O governo federal e a Caixa anteciparão o pagamento em razão da forte estiagem que castiga a Amazônia.

A medida foi anunciada nesta quarta-feira (4) pelo vice-presidente Geraldo Alckmin em visita a Manaus. Ao todo, cerca de 500 mil pessoas no Amazonas, no Acre e em Rondônia foram afetadas pela seca extrema.

O pagamento do Bolsa Família acontece nos últimos dez dias úteis de cada mês e os beneficiários realizam o saque de acordo com o número final do NIS. A retirada antecipada agora contempla beneficiários dos municípios amazoneneses que tiveram estado de emergência decretado pelo governado estadual. São eles:

Alvarães, Amatura, Anamã, Anori, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Carauari, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Eirunepé, Envira, Fonte Boa, Guajará, Humaitá, Ipixuna, Iranduba, Itacoatiara, Itamarati, Itapiranga, Japurá, Juruá, Jutaí, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Manicoré, Maraã, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Pauini, Rio Preto da Eva, Santo Antônio do Iça, Sao Paulo de Olivença, Sao Sebastiao do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tapauá, Tefé, Tonantins, Uarini, Urucará e Urucurituba.

As famílias que recebem o benefício em conta Poupança Social Digital, poderão movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem, sem necessidade de ir até uma agência. Com ele, é possível fazer saques nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento, por meio da geração de token diretamente no aplicativo.

Com o cartão de débito virtual do Caixa Tem também é possível realizar compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos, por meio de maquininhas de cartão. O beneficiário ainda tem a opção de fazer transferências por PIX, além de realizar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral pelo próprio aplicativo ou nas casas lotéricas.

Já com o cartão do programa Bolsa Família é possível receber o benefício nas unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento. Caso o beneficiário não possua o cartão, os valores podem ser sacados nas agências da Caixa, com a apresentação de documento de identificação com foto.

Fonte: EBC GERAL