Entrega de certificados a concluintes de cursos da Escola do Legislativo

Estão sendo encerrados nesta sexta-feira (8) três cursos ministrados na Escola do Legislativo (EL), que é mantida pela Assembleia Legislativa (Alero). A escola tem como finalidade capacitar os servidores da Casa do Povo, mas também tem parcerias com os demais órgãos públicos federal, estadual e municipal, como câmaras de vereadores e prefeituras, e as vagas excedentes abertas ao público em geral.

Pela manhã receberam certificados alunos concluintes dos cursos de Libras para Atendimento ao Público, em parceria com as secretarias municipais de Saúde e Administração e cada um com carga horária de 20 horas/aula. Ainda pela manhã foi encerrado o curso de Ledor/Transcritor: Especializado em concursos para pessoas com Deficiências, Síndromes e Transtornos, também com 20 horas/aula.

Além dos professores e pessoal da pedagogia, participou do coquetel de encerramento o diretor-geral da escola, Alexandre Silva, que coordenou a entrega dos /Certificados de Conclusão, “um elemento a mais no currículo de cada aluno, que será muito importante na vida profissional de cada um”, argumentou Alexandre.

À tarde na solenidade de encerramento do curso de Oratória participaram dezenas de alunos com 20 horas/aula de duração e iniciado na segunda-feira (6). Os cursos foram ministrados na sede da escola em Porto Velho, na rua Major Amarante, 190.

Os inúmeros cursos oferecidos pela Escola dos Deputados têm como finalidade capacitar os servidores da Casa do Povo. Participam servidores (efetivos, concursados e comissionados) dos diversos segmentos do legislativo estadual e dos gabinetes dos deputados.

Segundo o diretor-geral Alexandre Silva, além da “capacitação permanente dos servidores), temos diversas parcerias com órgãos públicos da capital e do interior, entidades, autarquias e também a comunidade, atendendo determinação do presidente da Assembleia, deputado Marcelo Cruz (Patriota), de oportunizar melhoria de qualidade de vida e qualificação profissional”.

Texto: Waldir Costa I Secom ALE/RO

Foto: Divulgação/Escola do Legislativo

Fonte: Assembleia Legislativa de RO