Entrega de kits para os inscritos na IV Corrida do MPRO será nesta quinta-feira (25/1) no edifício-sede da Instituição

Corredores inscritos para a IV Corrida de rua do MPRO deverão retirar o kit para participação no evento nesta quinta-feira (25/1), das 9h às 16h, no edifício-sede do Ministério Público de Rondônia, localizado na rua Jamary, nº 1555, bairro Olaria, em Porto Velho. Cada atleta receberá uma camiseta e o número de peito com chip de monitoramento de tempo individual com o qual irá competir.

Como forma de promover o incentivo ao início de ano letivo de alunos em situação de vulnerabilidade social, os atletas participantes precisam doar um kit de material escolar contendo 1 caderno de 10 matérias, 1 lápis, 1 borracha, 1 cola e 1 caixa de lápis de cor no ato da retirada dos itens de participação. Os materiais escolares arrecadados serão doados para crianças do Baixo Madeira, e da zona rural da Ponta do Abunã e Extrema.

Com distâncias de 5 e 10km, ambas largando do mesmo ponto, a corrida terá duração de até 1h45 a partir da largada. Todos os participantes regularmente inscritos receberão uma medalha ao término da prova. Os atletas do percurso de 10km receberão premiação em dinheiro e troféu, do 1º ao 5º lugar, nas categorias Geral, Membro/Servidor do MPRO e 60+anos, todas com divisões para o público feminino e masculino.

De acordo com o regulamento, não haverá premiação pecuniária para a categoria corrida/caminhada de 5km, por não possuir caráter competitivo, havendo apenas medalha de participação.

A corrida acontecerá no próximo domingo (28/1), e contará com a participação de 600 atletas, entre integrantes da instituição e a comunidade em geral, da capital e interior do estado. A largada está prevista para as 6h30, em frente ao edifício-sede do MPRO.