Entrega títulos urbanos, obras do Hospital de Guajará-Mirim e qualidade do Café estão entre as ações da semana

Premiados os vencedores do 8ª Concafé; quatro municípios rondonienses recebem títulos definitivos; programa de Segurança Rural cresce em mais 17 localidades; Governo intensifica campanha de multivacinação no Estado; obras da rodovia TransRondônia avançam; assinada ordem de serviço para construção do Hospital de Guajará-Mirim; e as expectativas para a retomada do Duelo na Fronteira e mais uma edição do Festival do Tambaqui estão entre são os destaques da semana nas ações do Governo de Rondônia.

VENCEDORES DO CONCAFÉ

A cerimônia de Premiação do 8º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia – Concafé, aconteceu em Cacoal. Neste ano, vencedor em 1º lugar foi o produtor rural Tawã Ambukalim Oliveira Aruá, de Alta Floresta do Oeste; a competição envolveu também sete regionais representando 17 municípios participantes, das quais concorreram em outras competições, reunindo um total de R$ 264.019,20 em prêmios.

Matéria na íntegra

EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

Foram entregues 68 equipamentos hospitalares aos municípios de Costa Marques, Nova União, Alto Alegre, Jorge Teixeira, Pimenta Bueno, Cujubim, São Miguel do Guaporé, Parecis, Cabixi e Jaru pelo Governo de Rondônia. A entrega teve como objetivo promover apoio e qualidade no atendimento nas Unidades de Saúde de cada região.

Matéria na íntegra

REDE MATERNO INFANTIL

Nesta semana, o Governo de Rondônia garantiu a ampliação do atendimento de baixa e média complexidade para gestantes e bebês por meio do projeto Compartilhando Saúde. A iniciativa, já considerada um marco para a saúde pública em Rondônia, destinando R$ 41 milhões para ampliar a assistência aos municípios mais distantes da Capital. Além de fortalecer a rede materno infantil, o projeto busca reduzir filas de cirurgia nas especialidades de cirurgia geral, ortopedia, urologia, urgência e emergência, entre outras.

Matéria na íntegra

PREVENÇÃO À OBESIDADE

No Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, 11 de outubro, o Governo de Rondônia orienta sobre hábitos que podem levar ao sobrepeso e destaca o serviço oferecido pelo o Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – HB e a Policlínica Oswaldo Cruz – POC, que realizaram entre 2022 a 2023, o total de 76 cirurgias bariátricas. As duas unidades de saúde executam o acompanhamento juntamente com uma equipe multidisciplinar de 25 pacientes pré-operatórios.

Matéria na íntegra

PROCESSO SELETIVO

Na terça-feira, 11, o Governo de Rondônia realizou o lançamento do processo seletivo simplificado para a contratação de médicos especialistas, com o objetivo de atender demandas no âmbito dos municípios de Ariquemes, Buritis, Cacoal, Extrema, Porto Velho e São Francisco do Guaporé, promovendo ampliação dos atendimentos e cirurgias nas localidades. As inscrições podem ser efetuadas de 16 a 18 de outubro.

Matéria na íntegra

SANEAMENTO BÁSICO

As obras do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES, em Jaru têm gerado grandes transformações no município. A segunda etapa dos serviços segue com a instalação da rede coletora de esgoto e já conta com o avanço de cinco quilômetros de execução realizados. Os trabalhos são fruto da iniciativa do Governo de Rondônia, com investimentos oriundos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, do Governo Federal, e contrapartida do Governo do Estado.

Matéria na íntegra

MEDIDAS ECONÔMICAS

Na quarta-feira, 11, o Governo de Rondônia se reuniu com representantes do setor produtivo para dialogar sobre o ajuste da alíquota modal do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Durante a reunião, o secretário de Estado de Finanças, Luís Fernando, reafirmou o compromisso do diálogo com as entidades representativas dos contribuintes. Rondônia vem seguindo o modelo dos outros Estados que já estão adequando suas alíquotas para assegurar níveis adequados de participação no montante a ser arrecadado pelo novo Imposto sobre Bens e Serviços – IBS pós reforma tributária.

Matéria na íntegra

PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL

A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão – Sepog, representou o Governo de Rondônia no 87º Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Planejamento, no último dia 6, em Recife (PE). O evento teve como objetivo debater, diagnosticar e encontrar soluções para melhorar a atuação dos estados no planejamento governamental e, como consequência, contribuir para o desenvolvimento do país.

Matéria na íntegra

TÍTULOS URBANOS

Um cronograma de entrega de títulos urbanos do programa Título Já foi anunciado esta semana pelo Governo de Rondônia. Entre os municípios incluídos na entrega, 38 moradores do município de Cerejeiras receberam documentação de seus imóveis, além da entrega de 15 títulos em Chupinguaia; outros municípios também recebem ao longo da semana, como Espigão do Oeste, com 29 títulos, e São Felipe do Oeste, com 44.

Matéria na íntegra

OUTUBRO VERDE

O Governo do Estado mobilizou esta semana a sociedade para a campanha Outubro Verde, que busca reforçar medidas de prevenção, diagnóstico e tratamento da sífilis. A campanha tem sido fundamental para a saúde pública e foi lançada por meio da Lei Nacional nº 3.430/2017, que instituiu o terceiro sábado de outubro de cada ano como o Dia Nacional de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita.

Matéria na íntegra

SEGURANÇA RURAL

Mais localidades de Rondônia passarão a receber o programa Segurança Rural do Governo do Estado. O lançamento da ação começou na segunda-feira (9), e segue até o dia 21 de outubro. No total, serão 23 localidades que terão a programa estadual; as novas localidades são: Chupinguaia, Cerejeiras, Vilhena, Cacoal, Rolim de Moura, Alta Floresta do Oeste, Ji-Paraná, Jaru, Machadinho, Buritis, Alto Paraíso, Ariquemes, Rio Crespo, distrito de Triunfo (Candeias do Jamari), distrito de Jaci-Paraná (Porto Velho), Nova Mamoré e São Miguel do Guaporé.

Matéria na íntegra

SOLIDARIEDADE A ISRAEL

Para manifestar solidariedade às vítimas dos ataques ocorridos no Estado de Israel, o Palácio Rio Madeira – PRM, em Porto Velho, foi iluminado com as cores azul e branco em referência à bandeira do país do Oriente Médio. O clima de consternação reúne diversas autoridades ao redor do mundo, que manifestam solidariedade através de pedidos de orações e mediações na busca pela paz.

Matéria na íntegra

GERAÇÃO EMPREGO

Mais de 2.400 vagas de trabalho foram ofertadas pelo programa Geração Emprego nesta semana em Rondônia. O programa é uma oportunidade de encurtar a distância entre empregadores e trabalhadores, aprimora o acesso às oportunidades do mercado de trabalho e capacitação em todo o Estado; as vagas são de: empregado doméstico, faxineiro, vendedor, zelador de edifício, operador de trator e auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha e mestre de obras.

Matéria na íntegra

FOMENTO AO ESPORTE

O time de Futsal formado por estudantes da Escola Estadual Major Guapindaia começou a disputar o Campeonato Mundial Escolar, na Sérvia, na terça-feira (10). A equipe se preparou com dois treinamentos diários, e o Governo de Rondônia deu apoio, disponibilizando recursos financeiros para cobrir seguro viagem, roupas, alimentação, transporte, hospedagem e taxas de entrada na Europa.

Matéria na íntegra

ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS

Na terça-feira (10), o Hospital Infantil Cosme e Damião do Governo do Estado recebeu ação recreativa para pacientes em alusão à semana da criança. Durante as atividades, foi realizada distribuição de 130 brinquedos, sacolinha com doces e recreação com personagens de animação nas enfermarias do Hospital, que atualmente conta com mais de 100 crianças internadas.

Matéria na íntegra

CAMPANHA DE VACINAÇÃO

Em uma semana de campanha de multivacinação nos 52 municípios de Rondônia, o Governo do Estado intensificou as ações de busca ativa por meio da vacinação porta a porta. O trabalho ocorreu com o objetivo de aumentar a cobertura vacinal, especialmente em 18 municípios, incluindo nove que fazem fronteira com a Bolívia e outros que não têm conseguido atingir as metas recomendadas pelo Ministério da Saúde.

Matéria na íntegra

OBRAS NA TRANSRONDÔNIA

As obras de pavimentação asfáltica avançaram na TransRondônia (RO-370), região do Cone Sul do Estado, nesta semana. Mais de 50% dos 84 quilômetros de pavimentação foram entregues à população; a obra é um desejo antigo dos moradores da região, sendo a TransRondônia uma das mais importantes vias de transporte para a produção de grãos e pecuária.

Matéria na íntegra

PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

Nos dias 10 e 11 deste mês aconteceu o 1º Seminário de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, realizado pelo Governo de Rondônia. O evento, que contou com vários painéis, abordou aspectos específicos relacionados com a importância da proteção da privacidade e dos dados pessoais, preocupação fundamental nos dias atuais por instituições públicas, empresas e cidadãos.

Matéria na íntegra

HOSPITAL DE GUAJARÁ-MIRIM

O Governo de Rondônia assinou a ordem de serviço para início das obras de conclusão, readequação e ampliação do novo Hospital Guajará-Mirim. Com a formalidade do documento, a empresa responsável terá um prazo previsto de 12 meses para execução e entrega da obra; o empreendimento terá área total de 4.674 metros quadrados, com 50 leitos adultos e 12 pediátricos, além de consultórios, salas para partos normais e cirurgias e atendimentos de urgência.

Matéria na íntegra

CONTRATAÇÃO DE MÉDICOS

Foi lançado na quarta-feira (11), um processo seletivo simplificado para contratação de médicos especialistas, com oferta de mais de 200 vagas. O objetivo é atender demandas dos municípios de Ariquemes, Buritis, Cacoal, distrito de Extrema (Porto Velho), Porto Velho e São Francisco do Guaporé, promovendo a ampliação de atendimentos e cirurgias nas localidades; as inscrições ocorrerão de 16 a 18 de outubro.

Matéria na íntegra

TAMBAQUI ASSADO

O Festival Internacional do Tambaqui da Amazônia acontece neste domingo (15), das 11h às 14h, em Rondônia. Com 10 mil bandas de peixe assadas pelo preço de R$ 20,00, este ano o evento será realizado em 14 municípios, como: Porto Velho, Machadinho do Oeste, Cujubim, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, Alta Floresta d’Oeste, Vilhena, Mirante da Serra e Costa Marques.

Matéria na íntegra

DESTAQUE NO IPERON

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, ganhou destaque na semana em qualidade de serviços previdenciários, obtendo classificação “nota A”. O reconhecimento vem do Indicador de Situação Previdenciária – ISP de 2023, divulgado pelo Ministério da Previdência Social; este indicador avalia anualmente o desempenho dos Regimes Próprios de Previdência Social que gerenciam as previdências municipais e estaduais em todo o país.

Matéria na íntegra

DUELO NA FRONTEIRA 2023

Avenidas e o Bumbódromo, arena para apresentações de bois-bumbás, receberam manutenção do Governo de Rondônia para o Festival Folclórico Duelo na Fronteira, que acontece a partir desta sexta-feira (13). Com o espaço e o entorno restaurados, o evento tem como objetivo fomentar a cultura e o turismo no município de Guajará-Mirim, também conhecido como “Pérola do Mamoré”.

Matéria na íntegra

Fonte: Governo RO