O podcast “Pensar Agro”, apresentado por Isan Rezende, presidente do Instituto do Agronegócio (IA), Isan Rezende, entrevista Samanta Pineda, advogada especialista em Direito Ambiental e diretora executiva do “Agro mais”.

Entre vários outros temas, Samanda fala sobre os desafios enfrentados pelo agronegócio brasileiro. A conversa abrange temas críticos como questões políticas, o crescimento do setor, a segurança jurídica, a propriedade privada, e um questão cada vez mais presente: a geopolítica ambiental. Ela fornece uma lente crucial para entender as complexas relações entre meio ambiente e política, e para identificar soluções eficazes para os problemas do agronegócio.

Alguns exemplos de como a geopolítica ambiental se aplica no mundo real:

Disputas por recursos hídricos: A escassez de água está aumentando em várias regiões do mundo, levando a conflitos entre países e comunidades que dependem dos mesmos recursos hídricos.

Migração ambiental: As mudanças climáticas e a degradação ambiental estão forçando milhões de pessoas a abandonar suas casas e buscar refúgio em outros países.

Segurança alimentar: A produção de alimentos está ameaçada por eventos climáticos extremos, como secas e inundações, o que pode levar à instabilidade política e social.

A entrevista completa está disponível na plataforma do podcast “Pensar Agro”: