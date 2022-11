Equador busca empate e impede classificação antecipada da Holanda

A Holanda teve a oportunidade de ser nesta sexta-feira a primeira seleção classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo FIFA Qatar-2022 . Saiu na frente do Equador logo no começo da partida e só precisava manter a vantagem mínima para garantir a vaga com uma rodada de antecedência.

Só que o time dirigido por Louis van Gaal não conseguiu segurar a volúpia sul-americana. Dominado durante toda a partida, tomou um gol ainda no primeiro tempo (que foi invalidado pela arbitragem por conta de um impedimento) e cedeu o empate nos primeiros minutos da etapa final. Depois, ainda contorno com a ajuda do travessão para não tomar a virada.

Mesmo com a decepção do empate, a situação holandesa no Qatar-2022 ainda está bem tranquila. A do Equador, também.

As duas ficaram dividem a liderança do Grupo A, com quatro pontos, saldo positivo de dois gols e três gols marcados. Na última rodada, prevista para terça-feira, ambos jogam pelo empate para garantir a presença nos mata-matas decisivos.

Na despedida, a Holanda medirá forças contra o anfitrião Qatar, que até já está eliminado. Já o Catar fará um confronto direto pela vaga contra o Senegal, que tem três pontos e ainda pode seguir em frente entre os 16 melhores do Mundial.

Momento chave O gol que mudou a história do jogo e que levou a definição sobre os dois classificados do Grupo A para a última rodada saiu aos 4 minutos do segundo tempo. Pervis Estupiñán recebeu a bola em condições de chutar pela esquerda e soltou uma pancada cruzada. O Andries Noppert fez uma grande defesa, mas não conseguiu empurrar a bola para longe do seu corpo. Antes que o arqueiro holandês pudesse se recuperar e agarrar a bola, Enner Valencia tratou de empurrá-la para dentro. Neymar e Danilo se lesionam e estão fora do jogo do Brasil contra a Suíça Número Os últimos 6 gols do Equador em Copas foram marcados pelo mesmo jogador: Enner Valencia. O atacante do Fenerbahçe foi às redes três vezes no Brasil-2014 e já repetiu a dose no Qatar-2022. Com isso, ocupa a artilharia básica da atual edição do torneio de futebol mais importante do planeta.

Fonte: Agência Esporte