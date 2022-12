AFP Equador declara emergência sanitária devido a surto de gripe aviária

O Equador declarou emergência de saúde por um período de 90 dias depois de detectar um surto de gripe aviária em fazendas. O primeiro caso altamente patogênico do vírus H5N1 foi detectado há três dias na província de Cotopaxi.

“Durante os próximos 90 dias não será possível mobilizar aves, produtos e subprodutos de origem aviária como ovos, galinhas, frangos, entre outros, das explorações afetadas pelo surto”, anunciou o Ministério da Agricultura e Pecuária.

O total de animais infectados já inclui 263 milhões de frangos e 16 milhões de galinhas poedeiras, destinadas à produção de ovos. Ainda assim, o ministério destaca que se trata de “apenas 0,15% da população avícola do país”.

Para conter a doença, as autoridades também ordenaram o abate de cerca de 180 mil aves das granjas afetadas. O ministro da Agricultura do país, Bernardo Manzano, destacou que “o consumo de ovos e carne de frango está garantido”.

Doença

A gripe aviária é uma doença que não tem cura nem tratamento, causa alta mortalidade em aves silvestres e domésticas como patos, galinhas, galinhas, perus, entre outras.

Um dos receios é a transmissão do vírus de animais para humanos, eventos que já foram registrados de forma pontual, inclusive neste ano em países da Europa e nos Estados Unidos.

Recentemente, o Peru registrou mais de 13 mil aves marinhas mortas pelo vírus H5N1 em parte de sua costa e áreas naturais protegidas. A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação manifestou sua preocupação e emitiu um alerta de que, com a migração sazonal das aves, a doença pode atingir a América Central e do Sul.

O comunicado destaca ainda que, desde 2020, há uma onda intercontinental sem precedentes do H5N1, já atingindo mais de 70 países.

Fonte: IG SAÚDE