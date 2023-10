Equipe de basquete de Rondônia garante apoio para participação no JUBs

Uma emenda parlamentar na casa de meio milhão de reais foi destinada nesta terça-feira, 10, pelo deputado Delegado Camargo (Republicanos) para a Associação de Pais e Amigos do Autista de Vilhena (Amavi), que será investido na aquisição de material permanente e no custeio as atividades da associação. A solicitação da emenda parlamentar foi feita pelo prefeito Delegado Flori (Podemos) que esteve no gabinete, e atendida prontamente pelo deputado.

De acordo com o deputado Camargo, a Amavi realiza um importante trabalho com crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em Vilhena, atendendo inclusive a população de diversos outros municípios da região e precisa de todo o apoio necessário para a continuidade e melhoria de suas atividades. Os recursos serão destinados através de convênio com a Secretaria de Estado de Saúde.

“Estou aqui na Assembleia atendendo uma missão que é trabalhar pela população de Rondônia, especialmente pelos que mais precisam de apoio, e a causa autista, a causa das pessoas com deficiência e saúde são algumas das minhas prioridades. Já destinei recentemente recursos de emenda de bancada na ordem de R$ 4,2 milhões para que a Federação das Apaes de Rondônia (Feapaes) adquira veículos para contemplar todas as Apaes do estado, destinei emenda para construção de salas de aula para a Associação das Mães de Autistas de Ariquemes – (Amaar) na ordem de R$ 300 mil, e agora vamos atender à necessidade da Amavi, de Vilhena, que precisa do nosso apoio para continuar prestando o serviço de excelência, atendendo os autistas do Cone Sul, promovendo a verdadeira inclusão”, disse o deputado.

Texto: Jocenir Sérgio Santanna / Assessoria parlamentar

Foto: Welik Soares / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO