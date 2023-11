Equipe de vôlei da Assembleia Legislativa estreia com vitória nos jogos dos servidores públicos

A equipe feminina de voleibol da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) estreou com vitória na primeira partida dos jogos dos servidores públicos, realizado pela Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel). A partida aconteceu no fim da tarde da última terça-feira (31), no ginásio do Fidoca. O jogo foi contra a equipe do Tribunal de Contas do Estado (TCE), com o placar de 2 sets a 1, com parciais de 26×24, 25×18 e 15 x 07 no tie break.

O time da Assembleia Legislativa é formado pelas servidoras Viviane Santana (Tecnologia da Informação), Eláine Maia (Superintendência de Comunicação Social), Natália Lima (Superintendência de Comunicação Social), Marlucia (Libras), Marusia (Contabilidade), Talyssa Mariana (Gabinete deputado Cirone Deiró), Sabrina (Secretaria de Planejamento e Orçamento), Leticia (Gabinete deputado Nim Barroso) e Jaqueline (Contabilidade).

O regulamento da Sejucel permite ainda a participação de até dois atletas de outros órgãos. A Alero convidou as servidoras Kelcylene Queiroz, do Tribunal Regional do Trabalho 14ª região (TRT) e Keli Cristina, do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ).

A atleta Talyssa Mariana, levantadora oficial da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), destacou a oportunidade dos órgãos terem esse momento de lazer por meio do esporte. “Sou uma apaixonada pelo vôlei e venho de uma família de atletas, o que me dá incentivo para cada vez mais oferecer o meu melhor pela equipe que eu estiver defendendo. Fazer parte do time da Assembleia Legislativa é motivo de orgulho”, pontuou.

Próximo jogo do time da Alero acontece nesta quinta-feira (2), às 20h, no ginásio do Fidoca.

O presidente do Poder Legislativo, deputado estadual Marcelo Cruz, falou da satisfação de ter não só uma equipe de vôlei, mas também dois times de futebol, representando a Assembleia. “Sou um grande apoiador do esporte. Temos o “Amadorzão”, que é considerado a maior competição de várzea de Porto Velho, e queremos ampliar para todo o estado”, frisou. Marcelo Cruz destacou ainda que sempre apoia as equipes e clubes que chegam ao gabinete em busca de patrocínio para viagens e competições. “Espero que nossa equipe chegue o mais longe possível, a torcida é grande e sabemos que estamos com um ótimo time”, afirmou.

Texto: Eláine Maia I Secom ALE/RO

Foto: Divulgação

Fonte: Assembleia Legislativa de RO