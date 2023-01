Equipe do Governo recebe missão técnica de autoridades sanitárias da República Dominicana em Porto Velho

A Missão internacional da República Dominicana, que, desde segunda-feira,16, cumpre agenda de visitas técnicas em alguns estados brasileiros, aportou nesta quinta-feira,19 em Rondônia, onde reuniu-se com representantes do Governo do Estado e visitou uma propriedade de criação de bovinos de corte, em Porto Velho, para conhecer o potencial de produção e exportação da agropecuária rondoniense.

Durante a visita técnica, nos dias 19 e 20 de janeiro, a missão internacional teve acesso ao relatório das medidas sanitárias adotadas pelo Governo, por meio da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado – Idaron, que alçou Rondônia ao status internacional de área livre de febre aftosa sem vacinação, com reconhecimento da Organização Mundial de Sanidade Animal -OMSA. O vice-governador do Estado, Sérgio Gonçalves acompanhou a reunião.

“Essa é a primeira visita de uma missão internacional, depois que Rondônia foi reconhecida internacionalmente como área livre de febre aftosa sem vacinação”, destaca o presidente da Agência Idaron, Julio Cesar Rocha Peres.

Além de Rondônia, a missão da República Dominicana realizou visita técnica ao Acre, únicos estados do Norte a receber essa atenção, e segue para o Sul, onde visitam regiões que são referência na suinocultura. “As missões de autoridades sanitárias internacionais têm papel importante para o agronegócio nacional. Rondônia já mantém parceria comercial com a República Dominicana, com exportação de mais de 22 milhões Dólares em 2022 em milho e madeira. Agora é alinhar as negociações para, no futuro, incluir também a proteína animal entre os produtos vendidos para aquela região”, destaca o vice-governador do Estado, Sérgio Gonçalves.

A expetativa de novos negócios com a República Dominicana advém do potencial econômico do país, visto que ele possui a maior economia do Caribe e da América Latina e é conhecido por sua atitude positiva ao investimento estrangeiro, contando ainda com um sólido setor financeiro e uma comunidade empresarial muito bem organizada. Segundo o Banco Mundial, é o país que tem recebido a maior quantidade de investimento estrangeiro direto no Caribe em 2012.

EXPORTAÇÕES

Os índices aplicados a pecuária, dentro da balança comercial de Rondônia, estão em franco crescimento. Em cinco anos, a exportação de carne e derivados deu um salto de mais de 300 milhões de Dólares, indo de US$ 587,6 milhões, em 2018, para mais de US$ 811,8 milhões em 2022, segundo informações do site Agrostat/Mapa. “Como não poderia deixar de ser, com a garantia do cumprimento das medidas sanitárias adotadas pelo Mapa, nosso objetivo é promover o aumento das exportações dos produtos rondonienses. Ou seja, estamos trabalhando para ampliar o nosso mercado, mostrar as potencialidades de Rondônia para o Brasil e para o mundo”, ressaltou, Sérgio Gonçalves.

